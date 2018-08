„Lindenstraße“: Zu Hans Beimers Tod am Sonntag gibt’s Livemusik

Donnerstag, 30. August 2018 07:45 Uhr

Hans Beimer wird am Sonntag nach fast 33 Jahren und 1685 Folgen die Kultserie „Lindenstraße“ verlassen. Der Tod des Serienurgesteins wurde bereits angekündigt. Das ist keine Überraschung mehr. Wie er aber aus dem Drehbuch geschrieben wurde verrät Schauspieler Joachim Hermann Luger (74) allerdings nicht: „Die Spannung soll doch erhalten bleiben.“

Aber soviel können wir schon verraten: Ein ungewöhnliches Experiment erwartet die Fans der Kultserie!

Nach der Live-Folge anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums vor drei Jahren kommt es am Sonntag, dem 2. September 2018, in Köln zu einem einmaligen Zusammenspiel zwischen der ARD-Serie mit dem WDR Funkhausorchester.

52 Musikerinnen und Musiker werden die Filmmusik zu der Folge „Die Ruhe nach dem Sturm“, die dann zur gewohnten „Lindenstraße“-Zeit um 18.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, live im Großen Sendesaal des WDR im Funkhaus am Wallrafplatz einspielen. Die mit Spannung erwartete schicksalhafte Episode um Hans Beimer, Anna Ziegler und Helga Beimer können ausnahmslos ausgeloste Gäste im Saal auf einer großen Leinwand verfolgen. Gleichzeitig erleben sie das Orchester auf der Bühne hautnah.

Doch auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause nehmen teil am Geschehen im Saal. Sie hören die zur Folge live gespielte Musik und sehen die Musiker, die mehrmals parallel auf den Fernsehbildschirmen eingeblendet werden.

Darum geht’s in der letzten Folge mit Hans Beimer

Helga (Marie-Luise Marjan), Hans‘ erste Ehefrau, ist selig: Über das Radio hat sie zwei Konzertkarten gewonnen und setzt sich in den Kopf, mit Hans dahin zu gehen. Der sagt ihr nicht direkt ab, aber auch nicht zu. Vielmehr versucht er sich ihr zu entziehen, indem er in den Wald laufen geht. Als Hans nicht zurückkommt, gerät Helga in Panik. Sie bricht in den Wald auf.

Hans ist jedoch inzwischen schon wieder zu Hause angekommen. Sein schlechtes Gewissen treibt ihn zurück in den Wald, wo er Helga gemeinsam mit Klaus und Andy suchen will – schließlich sind bei der extremen Hitze Gewitter angesagt. Als die Männer nicht zurückkehren, begibt sich auch Anna (Hans‘ zweite Ehefrau) auf den Weg. Die Situation gerät außer Kontrolle. Der an Parkinson leidende Hans findet zwar Helga, wenn auch in einem desolaten Zustand, aber er muss sich in dieser extremen Situation auch noch mit vielen Fragen und lang aufgestauten Vorwürfen auseinandersetzen.

Endlich am ersehnten Parkplatz angekommen, empfängt die beiden eine besorgte Anna. Die Lage scheint sich nun für alle zu entspannen. Doch das erweist sich als großer Irrtum…