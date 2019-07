Mädels, „Endzeit“ kommt ins Kino! „Walking Dead“ in Thüringen

Montag, 22. Juli 2019 22:20 Uhr

Zombies in der Thüringer Provinz, eine Freundschaft zwischen zwei sehr unterschiedlichen Protagonistinnen und eine Geschichte geschrieben, inszeniert und produziert von Frauen. Das ist doch mal was anderes.

Regisseurin Carolina Hellsgård präsentiert nach „Wanja“ (Berlinale 2015) ihren zweiten Film. Die Weimarer Autorin Olivia Vieweg, auf deren gleichnamiger Graphic Novel der Film basiert, gibt ihr Drehbuchdebüt, das 2015 mit dem „Tankred-Dorst-Drehbuchpreis“ ausgezeichnet wurde.

Darum geht’s

Zwei Jahre nachdem Zombies die Erde überrannt haben, sind Weimar und Jena dank eines Schutzzauns die vermutlich letzten Orte menschlicher Zivilisation. Vivi (22) und Eva (26) müssen, als sie sich schutzlos zwischen den beiden Städten auf freiem Feld wiederfinden, wohl oder übel gemeinsam den Kampf gegen die Untoten aufnehmen. Ihre Reise führt sie in die Apokalypse, in der in Abwesenheit der Menschen eine berauschend schöne Natur die Oberhand gewonnen hat.

Und jetzt wird’s noch spannender: Denn ALLE kreativen Schlüsselpositionen dieses Films sind mit Frauen besetzt. Das wollten wir an dieser Stelle mal aufgezählt haben:

In den Hauptrollen sind Gro Swantje Kohlhof (Vivi), Maja Lehrer (Eva) und Trine Dyrholm (Gärtnerin) zu sehen. Regie: Carolina Hellsgård, Drehbuch: Olivia Vieweg, Kamera: Leah Striker, Casting: Annekathrin Heubner, Szenenbild: Jenny Roesler, Maske: Katrin Westerhausen, Astrid Stebich, Aisha King, Kostüm: Teresa Grosser, Musik: Franziska Henke, Schnitt: Ruth Schönegge, Julia Oehring, Producerin: Claudia Schröter, Produzentin: Ingelore König. Nee oder? Das ist ja konsequent!

Würden wir jetzt einen reinen Männerfilm präsentieren, wäre das Geschrei an dieser Stelle womöglich wieder groß …

In der Sektion „Discovery“ des renommierten Toronto International Film Festivals 2018 feierte der Film seine Weltpremiere. Die Europapremiere feierte der Streifen beim 40. Filmfestival Max Ophüls Preis.

„Endzeit“ kommt am 22. August in die deutschen Kinos.