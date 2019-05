„Maleficent: Mächte der Finsternis“ – der erste Trailer

Dienstag, 14. Mai 2019 11:50 Uhr

Nach dem überaus großen Erfolg von ‚Maleficent: Die dunkle Fee‚, der 2014 weltweit über 750 Millionen US-Dollar einspielte, kehrt im Oktober 2019 die verbannte, aber immer noch mächtige Fee aus dem Disney-Klassiker Dornröschen spektakulär auf die große Leinwand zurück!

In ‚Maleficent: trifft Oscar-Preisträgerin Angelina Jolie in der Titelrolle erneut auf Elle Fanning als Aurora. Neu im Team der Powerfrauen ist Golden Globe-Preisträgerin Michelle Pfeiffer als Königin Ingrith!

Außerdem neu in der hochkarätigen Besetzung des kunterbunten Spektakels sind die Darsteller Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange), Ed Skrein (Deadpool, Game Of Thrones) und Robert Lindsay (My Family). Harris Dickinson (The Darkest Minds) spielt Prinz Philip.

Das Publikum darf sich auch auf ein Wiedersehen mit Sam Riley (Control) als Diaval und den drei charmanten Feen freuen: Imelda Staunton (Harry-Potter-Filme) als Knotgrass, Juno Temple (Abbitte) als Thistlewit und Lesley Manville (Der seidene Faden) in ihrer Rolle als Flittle.

Das Fantasy-Abenteuer (früher nannte man das noch ganz altmodisch „Märchen“) setzt mehrere Jahre nach den Ereignissen seines erfolgreichen Vorgängerfilms ein: Während eine neue, dunkle Bedrohung finster am Horizont ihrer magischen Reiche aufzieht, sehen sich die gehörnte Fee und die junge Prinzessin schon bald gezwungen, zum Schutz der verzauberten Moore und ihrer liebenswerten Kreaturen neue Allianzen zu schmieden.

Deutscher Kinostart ist am 17. Oktober 2019