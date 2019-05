Margot Robbie: Finde die 7 Unterschiede!

Samstag, 25. Mai 2019 16:18 Uhr

Margot Robbie (28) ist neben Brad Pitt und Leonardo diCaprio einer der Stars im neuen Tarantino-Film „Once upon a time … in Hollywood„. Der hatte mit großem Pomp gerade Premiere beim Filmfestival in Cannes. Am 15. August startet das Spektakel in den deutschen Kinos.

Robbies Auftritt in dem Film scheint nicht sehr groß zu sein und zu Wort kommt sie auch kaum, wie in Cannes gerade bekannt wurde. Tarantino reagierte gereizt auf eine entsprechende Bemerkung eines Journalisten und Robbie sagte: „Die wunderbaren Seiten von ihr zu zeigen konnte auch ohne etwas zu sagen umgesetzt werden. Ich hab mich gefühlt, als hätte ich viel Zeit gehabt, die Rolle ohne Dialog zu erkunden“.

Der Filmemacher denke angeblich darüber nach, den ohnehin mit 159 Minuten wieder ziemlich langen Streifen um weitere Szenen zu ergänzen. Das behauptet die Branchenseite „IndieWire“ und zitiert den Meister: „Ich mache es vielleicht länger“.

Wir bieten unserer geneigten Leserschaft und den Robbie-Fans schon jetzt die Möglichkeit länger bei Margot Robbie zu verweilen. Wir haben nämlich insgesamt sieben Fehler in die beiden Bilder eingebaut. Oben das Original, darunter die Retusche-Aufnahme.