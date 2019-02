Margot Robbie nun doch wieder bei „Suicide Squad“?

Dienstag, 19. Februar 2019 08:36 Uhr

Margot Robbie soll nun doch zu ‚Suicide Squad‘ zurückkehren. Erst vor wenigen Tagen waren Gerüchte aufgekommen, dass die 28-Jährige ihre Rolle als Harley Quinn, die sie in dem ersten Teil des Franchises spielte, für die Fortsetzung nicht wieder einnehmen würde.

Beschlossene Sache scheint das aber noch nicht zu sein. Insider sind sich sicher, dass die ‚Wolf of Wall Street‘-Darstellerin auch beim zweiten Teil dabei sein wird. Wie das ‚Forbes‘-Magazin von Nahestehenden der Produktion erfahren haben will, soll diese Information nämlich nicht mehr aktuell sein. „Die Information darüber, dass Harley Quinn kein Teil des neuen ‚Suicide Squad‘-Film sein soll, ist nicht mehr auf dem neusten Stand. Es ist tatsächlich zu erwarten, dass sie in James Gunns ‚Suicide Squad‘, der noch in diesem Jahr in die Produktion gehen soll, erscheinen wird.“

Besetzung noch völlig unklar

Es war zuvor berichtet worden, dass die Rolle vielleicht nicht Teil einer neuen Handlung sein könnte. Regisseur James Gunn sol nämlich überlegt haben, die Geschichte aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und auch mit den Besetzungen und den Rollen selbst zu variieren. Deshalb soll es sich bei ‚The Suicide Squad‘, wie der Streifen heißen wird, eher um ein Remake als um einen zweiten Teil handeln soll.

Wie die Besetzung am Ende aussehen wird, werden die Fans aber sicher noch früh genug erfahren. Alle Harley Quinn-Fans können sich aber bereits jetzt auf das eigene Spin-Off des Charakters freuen. ‚Birds of Prey‘ soll 2020 in die Kinos kommen.