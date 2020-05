Martin Margiela kommt ins Kino: Keiner kennt sein Gesicht...

„Martin Margiela – Mythos der Mode“ ist das einzigartige Porträt des wohl größten Mythos der Modegeschichte. Der Designer inspiriert auch heute noch viele seiner jüngeren Kollegen, aber kaum jemand kennt sein Gesicht. Er bleibt ein wahres Rätsel.

In dem neuen Film erzählt uns Martin Margiela „in his own words“ Stationen seiner Karriere und Momente aus seiner Jugend.

Reiner Holzemer, der auch Regisseur und Produzent des Modefilms „Dries“ ist, bringt Margiela dazu uns zu erzählen, was ihn dazu bewogen hat, Maison Martin Margiela zu gründen und nach 20 Jahren und 41 provokativen Kollektionen seinen Lebensweg zu ändern und die Modewelt ohne öffentliche Ankündigung zu verlassen. Dem Regisseur gelingt ein faszinierendes Porträt des „Banksy of Fashion“: Die Hände und die Stimme des Designers beschreiben die bis jetzt unbekannte persönliche Geschichte eines Mannes, dessen Werk Teil unseres Alltags und unseres kulturellen Hintergrunds geworden ist.

Der Film enthält unter anderem erhellende Interviews mit Designer-Ikone Jean Paul Gaultier, Carine Roitfeld (Chefin der frz. Vogue), der Trendforscherin Lidewij Edelkoort, der Modekritikerin Cathy Horyn und dem Modehistoriker Olivier Saillard. Die Filmmusik wurde von der belgischen Rockband dEUS komponiert.

Ursprünglich war der Kinostart vor der Pandemie für den 28. Mai vorgesehen. Der neue wird noch bekanntgegeben.

Margiela will sich nicht zeigen

Den Wunsch Martin Margielas anonym zu bleiben respektierend, kommt der Regisseur Reiner Holzemer dem 1957 geborenen, belgischen Modedesigner, der seine Karriere als Assistent von Jean-Paul Gaultier begann, so nahe wie möglich. Margiela erzählt, was ihn bewogen hat, „sein Modehaus“ Maison Martin Margiela mit Jenny Meirens als Geschäftspartnerin zu gründen und nach 20 Jahren und 41 provokativen Kollektionen seinen Lebensweg zu ändern und die Modewelt zu verlassen. In aller Stille. Ohne öffentliche Ankündigung.

Margielas konzeptioneller Ansatz in der Mode stellte die ästhetischen Werte der Zeit gründlich in Frage. Seine Art, Kleidung zu entwerfen, bedeutete, sie zu „zerlegen“, die Kleidungsstücke von innen nach außen zu tragen und das Futter und die unfertigen Teile zu zeigen. Er wurde als Meister der „Dekonstruktion“ berühmt, indem er die verschiedenen Phasen des handwerklichen Prozesses offenlegte, die zur Realisierung seiner Entwürfe notwendig waren: Nähte, Fäden, Schulterpolster, einfach alles, was ein Kleidungsstück ausmacht.

Er mochte es, unfertige Elemente zu zeigen und seine Kleider in ungewöhnlichen Materialien zu schneidern. Er fertigte Pullover aus Socken, Oberteile aus Plastiktüten oder mit Reinigungshüllen überzogene Kleider an und brachte so frischen Wind in die verstaubte Modewelt der 1980er Jahre. Mit seinen zerlegten und neu zusammengesetzten Second Hand Kleidern hat er zudem das Thema Upcycling, das heute in der Mode so aktuell geworden ist, vorweggenommen.

Pressestimmen

„Ein Dokumentarfilm, der nah, berührend und – vielleicht am wichtigsten – eine Hommage an einen Mann ist, der als einer der einflussreichsten Designer der letzten dreissig Jahre gilt.“ Financial Times

„Die Legende Martin Margiela lebt weiter!“ Vogue

„Die beste Fashion Documentary des Jahrzehnts.“ The Hollywood Reporter