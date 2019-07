Marvel: Das sind alle neuen Filme und Serien bis 2021

Sonntag, 21. Juli 2019 22:51 Uhr

Auf der Comic Con in San Diego gab Marvel am Samstag offiziell aller Produktionen der kommenden Phase 4 bekannt, die bis 2021 zu sehen sein werden.

Marvel-Fans aufgepasst! Nach dem fulminanten Ende der letzten Marvel-Phase mit dem Epos „Endgame“, startet bereits im Frühling 2020 die kommende, vierte Phase im Marvel-Universum.

Auf der berühmten ComicCon-Messe in San Diego lüftete das Film-Imperium seine Pläne gerade im Detail. Und uns erwartet Großes! Für die neuen Filme und Serien konnte Marvel weitere Hollywood-Größen wie Angelina Jolie (44) mit an Bord holen.

Und es gibt natürlich auch ein Wiedersehen mit den alten Helden aus den vorangegangenen Filmen.

Alle Filme und Serien

1. Mai 2020: Black Widow

Story: Die düstere Geschichte der Superheldin Black Widow/ Natasha Romanoff

Cast: Scarlett Johannson (34), Rachel Weisz (49) und David Harbour (44)

Wo: Kino

Herbst 2020: The Falcon & Winter Soldier

Story: Serie mit sechs Episoden über die bereits aus den Filmen bekannten Marvel-Figuren Falcon und Helmut Zemo.

Cast: Anthony Mackie (40), Sebastian Stan (36) und Daniel Brühl (41).

Wo: Auf Disney+

6. November 2020: Eternals

Story: Die Geschichte einer unsterblichen Rasse, die auf der Erde leben und die Geschichte der Menschheit und der Zivilisation mitgeformt haben.

Cast: Angelina Jolie (44), Richard Madden (33) und Salma Hayek (52)

Wo: Kino

12. Februar 2021: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Story: Die Abenteuer von Shang-Chi, dem „Meister des Kung-Fu“

Cast: Simu Liu (30), Awkwafina (30) und Tony Leung (57)

Wo: Kino

Frühling 2021: Wanda Vision

Story: Serien-Spin-Off zu den Charakteren Scarlet Witch/ Wanda Maximoff und Vision.

Cast: Elizabeth Olsen (30) , Paul Bettany (48) und Teyonah Parris (31)

Wo: Auf Disney+

7.Mai 2021: Doctor Strange and the Multiverse of Madness

Story: Über die Handlung des Sequels ist noch nichts bekannt.

Cast: Benedict Cumberbatch (43) und Elizabeth Olsen (30)

Wo: Kino

Spring 2021: Loki

Story: Serie über den hinterlistigen, sowie lustigen Halbbruder von Thor.

Cast: Tom Hiddleston (38)

Wo: Auf Disney+

Sommer 2021: What if …?

Story: Animationsserie über unter anderem die Marvel-Figur The Watcher.

Cast: Jeffrey Wright (53)

Wo: Auf Disney+

Herbst 2012: Hawkeye

Story: Geschichte des Helden Hawkeye, in welcher auch die Figur Kate Bishop ins Universum eingeführt wird.

Cast: Jeremy Renner (48)

Wo: Auf Disney+

5. November 2021: Thor: Love and Thunder

Story: Über die Handlung des Sequels ist noch nichts bekannt.

Cast: Chris Hemsworth (35), Tessa Thompson (35) und Natalie Portman (38)

Wo: Kino