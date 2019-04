Marvel-Saga verpasst? Hier sind alle 22 Filme im Überblick!

Mittwoch, 24. April 2019 21:20 Uhr

Das Herz von Marvel-Fans dürfte vor lauter Vorfreude so richtig schlagen, denn heute läuft in den deutschen Kinos mit „Avengers: Endgame“ – nach unfassbaren 21 Filmen in elf Jahren- das Ende der beliebten Saga an. Nicht-Fans dürften dagegen verwirrt sein.

Ab heute flimmert das große Finale über die Kino-Leinwände. Seit Wochen ist darum ein unfassbarer Hype und Run auf Tickets entbrannt. Auch wenn „Avengers: Endgame“ mit der stolze Länge von mehr als drei Stunden (!) ein gewaltiges Finale beinhaltet, ist der Film keineswegs eine für sich stehende Story. Der Grund: Alle relevanten Figuren aus den letzten 21 Filmen, erleben in diesem Film den Höhepunkt ihrer eigenen Geschichte.

Das komplexe Marvel-Universum

Also Gelegenheitsschauer dürften bei der Vielzahl der unterschiedlichsten Figuren und den jeweiligen Hintergründen längst den Überblick verlieren. Eingefleischte Marvel-Fans raten blutigen Anfängen deshalb wenigstens den letzten Streifen, „Infinity War“ anzusehen, bevor es ins Finale geht. So hat man dann zumindest einen kleinen Ein- und Überblick in und über das ausufernde Marvel-Universum.

Wer genug Zeit und Nerven hat sich alle 21 Filme anzuschauen, sollte sie sich in dieser Reihenfolge ansehen:

Iron Man (2008) Der unglaubliche Hulk (2008) Iron Man 2 (2010) Thor (2011) Captain America: The First Avenger (2011) Marvel’s The Avengers (2012) Iron Man 3 (2013) Thor: The Dark Kingdom (2013) The Return of the First Avenger (2014) Guardians of the Galaxy (2014) Avengers: Age of Ultron (2015) Ant-Man (2015) The First Avenger: Civil War (2016) Doctor Strange (2016) Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) Spider-Man: Homecoming (2017) Thor: Tag der Entscheidung (2017) Black Panther (2018) Avengers: Infinity War (2018) Ant-Man and the Wasp (2018) Captain Marvel (2019) Avengers: Endgame (2019)

Das dürfte aber noch nicht alles gewesen sein. Weiter gehen soll es mit Filmen zu „Spider-Man“ („Spider Man: Far From Home“, Kinostart am 4. Juli 2019) und der Fortsetzung von „Black Panther“. Auch ein Ableger für „Black Widow“ ist geplant.

Nach dem Riesenerfolg soll es auch mit „Captain Marvel“ weitergehen. Die Fortsetzung könnte Gerüchten zufolge vor dem ersten Treffen der Avengers und Carol Danvers in „Avengers: Endgame“ spielen, glauben Kenner. Ein Ende ist also nicht abzusehen.