Marvels erster Transgender-Superheld kommt

Kevin Feige kündigt den ersten Transgender-Superhelden an. Nun ist auch Marvel offiziell im 21. Jahrhundert angekommen, denn der Studio-Boss will sehr bald einen Film mit einem Trans-Superhelden drehen und veröffentlichen.

Damit zieht das Studio hinter dem Konkurrenten DC nach, der in der ‚Supergirl‚-Serie bereits die Transgender-Superheldin Nia Nal hat. Auch schwule, lesbische und taube Charaktere sollen in Zukunft vermehrt zu sehen sein, verrät Feige seine Pläne. Bei einem Event der New York Film Academy erklärte der Produzent nun, dass ein Trans-Superheld „sehr bald, in einem Film, den wir gerade drehen“ erscheinen solle. Die Fans spekulieren nun, dass dieser Charakter vielleicht in ‚Thor: Love and Thunder‘ zu sehen sein könnte.

Transgender-Schauspielerinnen gesucht

Der Film ist gerade in der Mache und soll 2021 in die Kinos kommen. Bestätigt ist das nicht, allerdings rief das Studio vor einiger Zeit zu einem Casting für Transgender-Schauspielerinnen auf. Erst vor Kurzem bekam Disney, das Marvel vor einiger Zeit kaufte, viel Kritik dafür, die LGBT+-Gemeinschaft nicht genügend zu repräsentieren. Im letzten ‚Star Wars‘-Film hatte das eigentlich geändert werden sollen, doch die Fans bekamen lediglich zwei sich küssende Frauen im Hintergrund zu sehen, von denen eine nur eine Statistin war.