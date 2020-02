„Matrix 4“: Dieser Ex-Kinderstar ist dabei

Andrew Caldwell stößt zu ‚Matrix 4’-Cast. Der nächste Schauspieler der Fortsetzung steht fest: Andrew Caldwell hat sich der Besetzung von ‚Matrix 4‘ angeschlossen. Scheint, als sei der Cast der Kult-Franchise noch nicht komplett.

Laut ‚Deadline‘ wird nämlich der 30-jährige Schauspieler im vierten Teil der Science-Fiction-Reihe mit an Bord sein – Einzelheiten über seine zukünftige Rolle sind jedoch noch nicht bekannt. Auch Priyanka Chopra, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick und Jonathan Groff wurden erst kürzlich als Neuzugänge bestätigt. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss und Jada Pinkett Smith werden ihre Rollen als Neo, Trinity und Niobe in dem Film, der 2021 veröffentlicht werden soll, wieder aufnehmen.

Der vierte Teil

Auch Lana Wachowski wird erneut das Regie-Zepter in die Hand nehmen. Hugo Weaving hingegen, der in den ersten drei Filmen die Rolle des Agenten Smith spielte, bestätigte kürzlich, dass er nicht mitspielen wird, da die Dreharbeiten mit seiner Hauptrolle in der Theaterproduktion von ‚The Visit‘ kollidierten.

Mit ‚Matrix 4‘ kehrt das beliebte Franchise zurück. Der ursprüngliche Film ‚Matrix‘ kam 1999 heraus. Die Fortsetzungen ‚Matrix Reloaded‘ und ‚Matrix Revolutions‘ erschienen beide im Jahr 2003.

Andrew Caldwell ist bekannt aus diversen Kinderserien wie „Hannah Montana“, „Victorious“ und vielen mehr.