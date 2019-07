Matthias Schweighöfer in Zac Snyders Zombiespektakel „Army Of the Dead“

Dienstag, 16. Juli 2019 18:09 Uhr

Matthias Schweighöfer (38) verlegt seine Aktivitäten derzeit mehr auf’s Internationale. Hach dem gerade angelaufenen U-Boot-Drama ‚Kursk‚ spielt er als nächstes unter der Regie von Star-Regisseur Zac Snyder.

US-Muskelprotz Dave Bautista (50), bekannt aus „Guardians Of Galaxy“ wird genauso wie Matthias Schweighöfer dabei sein. Wie groß die Rolle des deutschen Schauspielers und Filmemachers ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Snyder, der u.a. „300“, „Man of Steel“ und zuletzt 2017 „Justice Le4ague“ drehte, widmet sich nun dem Zombiespektakel „Army Of the Dead“ für Netflix.

Letzterer postete bei Insta ein Plakat und schrieb dazu ganz feierlich: „Bestätigt. Nächster Film. Könnt Euch schon freuen. Bin stolz wie Sau dabei zu sein. Directed by Zack Snyder. #netflix“.

Quelle: instagram.com

Darum geht’s

Welche Rolle die beiden Herrschaften ausfüllen ist noch unbekannt, aber zumindest sickerten Story-Details durch: Eine Zombie-Epidemie bricht im Spielerparadies Las Vegas aus und die wird unter Quarantäne gesetzt. In dieser abgesperrten Zone plant ein Mann mit Hilfe einer Söldnertruppe einen fetten Raubzug, ach was, DEN größten Raubüberfall aller Zeiten!

Außerdem u.a. mit dabei: der japanische Schauspieler Hiroyuki Sanada („Westworld“, „Wolverine: Weg des Kriegers“) sowie Omari Hardwick („Power“), Chris D’Elia („XOXO“) und Stuntman Richard Cetrone, der als Double in zahlreichen Zac-Snyder-Filmen dabei war.

Snyder wollte den Film ursprünglich schon 2007 drehen, nun hat sich Netflix den Stoff Berichten zufolge für 90 Millionen Dollar gedreht. Die Premiere dürfte 2020 stattfinden.