„Meisterdetektiv Pikachu“: Kommt ein zweiter Teil?

Sonntag, 19. Mai 2019 11:20 Uhr

‚Pokémon Meisterdetektiv Pikachu‘ soll eine Fortsetzung bekommen. Noch bevor der Film in die Kinos gekommen ist, machten bereits erste Gerüchte um einen möglichen zweiten Teil die Runde. Nachdem der Streifen angelaufen ist, gibt es immer mehr Schlagzeilen, in denen von einem Sequel die Rede ist.

‚Pokémon Meisterdetektiv Pikachu‚ gehört momentan zu den aktuellen Kassenschlagern. Daher ist es nicht verwunderlich, dass zahlreiche Fans und sogar Mitarbeiter des ersten Films von einer Fortsetzung der Videospielverfilmung sprechen.

Es wird spekuliert

Auch, wenn Legendary Pictures dies offiziell noch nicht bestätigt hat, deutet alles auf ein Sequel von ‚Pokémon Meisterdetektiv Pikachu‘ hin. Schließlich wurde ein solches bereits im Januar 2019 angekündigt und mit Oren Uziel soll auch bereits ein Drehbuchautor an Bord sein.

Ob und wann ‚Pokémon Meisterdetektiv Pikachu 2‘ jedoch wirklich im Kino zu sehen sein wird, wird sich wohl erst in den kommenden Wochen entscheiden. Da die Arbeit am Skript bereits begonnen haben soll und die Produktion eines Films dieser Größenordnung normalerweise ungefähr zwei Jahre in Anspruch nimmt, könnte der nächste Film über das gelbe Pokémon laut einem Bericht von ‚Filmstarts.de‘ schon Anfang 2021 in die Kinos kommen.