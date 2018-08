Melissa McCarthy in Schweinkram-Komödie: So geht Sex bei den Muppets

Samstag, 4. August 2018 21:15 Uhr

„The Happytime Murders“ kommt ins Kino: Kein Sesam, nur Straße und wirklich alles andere als Kinderkram: Melissa McCarthy ermittelt als knallharte Polizistin in der sehr obszönen Welt der Puppen!

Brian Henson, Sohn des Muppets-Erfinders Jim Henson, schreckt im Gegensatz zu seinem berühmten Vater vor keiner Sauerei zurück! Denn in dieser neuen – ganz und gar nicht jugendfreien – Komödie fluchen, saufen, kopulieren und feiern die flauschigen Zeitgenossen was das Zeug hält. Kurz gesagt: wo es beim Bär donnerte, schlägt hier gleich der Blitz ein!

Comedy-Superstar Melissa McCarthy ist die perfekte Besetzung der zynischen Kommissarin und mischt mit derben Sprüchen und Fäusten das verrückte Treiben der Puppen mächtig auf. In weiteren Rollen Maya Rudolph und Elizabeth Banks Kinostart ist am 11. Oktober 2018.

Ein Mordsspaß – garantiert ungeeignet für die ganze Familie! Für Fans der Puppen-Sauerei ‚Meet the Feebles‚ – der bislang tabulosesten Sauerei-Parodie auf die Muppets-Show – aus dem Jahr 1989 genau das Richtige!

Und darum geht’s

Los Angeles, Stadt der Engel, Stars und Sternchen, wo alles möglich ist: Willkommen in einer Welt, in der Menschen und Puppen in friedlicher Koexistenz miteinander leben! Bislang zumindest – denn ein Mörder geht um und versetzt vor allem die Puppenwelt in Angst und Schrecken.

Die Opfer sind die Mitglieder der einst umjubelten, mittlerweile aber etwas in die Jahre gekommenen Happytime Gang, die mit ihrer TV Show jahrelang für lachende Kinderaugen sorgten, es hinter den Kulissen aber mächtig krachen ließ. Nun ist die Party over, denn ein mysteriöser Killer räumt ein Ensemble-Mitglied nach dem anderen aus dem Weg.

Detective Connie Edwards (Melissa McCarthy) übernimmt den Fall und muss sich dafür mit ihrem Ex-Partner Phil wieder zusammenraufen. Phil, selbst eine Puppe, sorgte vor Jahren mit einem schlimmen Patzer für den Ausschluss sämtlicher Puppen vom Polizeidienst. Doch in diesem Fall ist sein Know-How gefragt. Und so stürzen sich die beiden ungleichen Cops in die Arbeit – und mitten hinein in die exzessive Unterwelt des „Bad Puppets“…