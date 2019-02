„Men in Black International“: Hier sind die neusten Bilder!

Sonntag, 17. Februar 2019 21:20 Uhr

Am 13. Juni startet in den deutschen Kinos „Men in Black International“. Jetzt gibt es einen ganzen Schwung neuer Bilder!

Worum geht’s in der Science-Fiction-Action-Komödie, dem ersten Spin-off der kultigen Men in Black-Reihe? Die Men in Black haben die Erde immer vor dem Abschaum des Universums beschützt. In diesem neuen Abenteuer müssen sie sich ihrer bisher größten Bedrohung stellen: einem Maulwurf innerhalb der Men in Black Organisation.

Hauptdarsteller sind Chris Hemsworth („Thor: Tag der Entscheidung”), Tessa Thompson („Creed: Rocky’s Legacy“), Rebecca Ferguson („Mission: Impossible – Fallout“), Kumail Nanjiani („The Lego Ninjago Movie“), Rafe Spall („Jurassic World: Das gefallene Königreich“) sowie Laurent und Larry Bourgeois (Les Twins). Komplettiert wird der Cast von Emma Thompson („Die Schöne und das Biest“, „Men in Black 3“) und Liam Neeson („The Commuter“, „96 Hours – Taken 3“).

Regie führte F. Gary Gray. Als Executive Producer zeichnen Steven Spielberg, E. Bennett Walsh und Barry Sonnenfeld verantwortlich.