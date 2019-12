„Aladdin“-Star Mena Massoud: Keine neuen Rollen mehr in Sicht

Trotzdem der Film ‚Aladdin‘ ein Erfolg war hat es für Schauspieler Mena Massoud (28) nicht für den Durchbruch gereicht. Seit er die Rolle in der Disney-Verfilmung gespielt hat, hatte der 28-jährige kein einziges Vorsprechen mehr.

Der gebürtige Ägypter verkörperte zwar die Hauptrolle in der Realverfilmung, doch trotz des Megaerfolgs des Blockbusters klappte es bislang mit dem großen Durchbruch in Hollywood noch nicht so richtig.

Mena möchte Klarheit schaffen

Im Interview mit der US-amerikanischen Website ‚The Daily Beast‘ verriet der junge Mann nun, dass es nicht immer so rosig ist, wie es den Anschein macht. „Die große Wahrheit ist, dass es mir noch nichts Großes eingebracht hat. Ich möchte, dass die Leute wissen, dass nicht alles rosig ist, wenn man etwas wie ‚Aladdin‘ gemacht hat. ‚Er muss Millionen verdient haben. Er muss doch all diese Angebote kriegen.‘ Nichts davon ist der Fall“, so der Kanadier.

Nach Ende der Dreharbeiten hatte er zwar die Zusage für einen größeren Part in der Thriller-Serie ‚Reprisal‘, die ab dem 06. Dezember in den USA läuft. Seitdem der Disneyfilm Premiere feierte, kam es jedoch zu keinen weiteren Jobaussichten. „Ich hatte kein einziges Vorsprechen seit ‚Aladdin‘ rauskam.“

Deshalb möchte der Star nun mit der irrtümlichen Annahme, dass man nach einer großen Rolle in einem Blockbuster keine Probleme mehr und ausgesorgt hat, Klarheit schaffen. „Ich sitze da und sage mir, ‚Okay, mein Film hat gerade eine Milliarde eingespielt, kann ich wenigsten ein Vorsprechen bekommen?‘ Ich erwarte ja gar nicht, dass man mir ‚Batman‘ oder sowas anbietet. Ich will einfach eine Chance bekommen. Es ist nicht immer so, wie ihr denkt.“, so der Bartträger weiter.