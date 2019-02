Michael Douglas heizt Gerüchte an

Freitag, 8. Februar 2019 13:06 Uhr

Michael Douglas spricht über die Wahrscheinlichkeit eines dritten ‚Ant-Man‘-Films. Der Schauspieler erklärt, dass es gut möglich ist, dass er seine Rolle des Hank Pym in einem weiteren Abenteuer des Franchises wieder aufnehmen wird.

Der zweite Teil ‚Ant-Man and the Wasp‘ mit Paul Rudd in der Hauptrolle des Superhelden war letztes Jahr erschienen. „Es gab Gespräche [bezüglich eines neuen ‚Ant-Man‘-Films]… Es gibt im Moment nichts Offizielles, von dem ich weiß. Sie überfallen mich gewissermaßen stets damit. Wenn du zum ersten Mal davon hörst, wird es bereits zum dritten Mal umgeschrieben“, enthüllt der 74-Jährige.

Bei „Avengers 4“ dabei?

Spekulationen zufolge könnte der Hollywood-Star außerdem im Marvel-Blockbuster ‚Avengers 4: End Game‘ zu sehen sein, der im April in die Kinos kommt. Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ will sich der Darsteller jedoch nicht zu den Gerüchten äußern.

„Ihr wisst, dass ich kein Wort darüber verlieren darf. Sie haben eine dieser Maschinen, die ein Blasrohr in meinen Hals versenkt, sobald ich das Wort ‚Avengers‘ sage“, scherzt der Ehemann von Catherine Zeta-Jones.