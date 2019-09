Michael Fassbender bald mit Hauptrolle in Fußball-Drama?

Michael Fassbender könnte die Hauptrolle in ‚Next Goal Wins‘ spielen. Der 42 Jahre alte Schauspieler befindet sich in Verhandlungen um die Hauptrolle in dem kommenden Fußball-Komödiendrama, das von Taika Waititi inszeniert wird.

Dem ‚Hollywood Reporter‘ zufolge basiert der Streifen auf der britischen Dokumentation von Mike Brett und Steve Jamison mit demselben Titel aus dem Jahr 2014 und erzählt die Geschichte der Nationalmannschaft von Amerikanisch-Samoa und deren Trainer Thomas Rongen.

Quelle: instagram.com

Eine große Wandlung

Das Team versucht dabei, sich von beständigen Verlierern in einen Teilnehmer der FIFA-Weltmeisterschaft zu verwandeln. Fassbender soll die Rolle des Trainers übernehmen, während Bürger des US-amerikanischen Außengebiets im Pazifik dazu aufgerufen sind, für die restlichen Rollen der Fußballspieler vorzusprechen.

Filmemacher Waititi schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Iain Morris und wird an dem Projekt arbeiten, bevor er Marvels vierten ‚Thor‚-Film, ‚Love & Thunder‘, auf die Leinwand bringt.

Die ursprünglichen Regisseure der Dokumentation, Mike Brett und Steve Jamison, sind als Produzenten mit an Bord und bekommen tatkräftige Unterstützung von Jonathan Cavendish sowie Garrett Basch und Andy Serkis, dessen Firma Imaginarium Productions sich als erstes die Rechte an der Original-Doku gesichert hatte.

Eine klare Vision

Kürzlich wurde unterdessen bekannt, dass Michael Fassbender an seiner eigenen Spionage-Reihe werkelt, nachdem sein Name im Rahmen der anhaltenden Diskussion rund um einen Nachfolger für Daniel Craig als James Bond gefallen war.

Der Star wird für Lionsgate den Thriller ‚Malko‘ produzieren, der auf Gerard de Villiers Action-Roman-Reihe ‚S.A.S.‘ basiert, und sogleich die Hauptrolle des Malko Linge verkörpern. Zuletzt war er erneut als Magneto im X-Men-Film ‚Dark Phoenix‚ auf der großen Leinwand zu sehen und kann demnächst im witzigen Action-Thriller ‚Kung Fury 2‚ bewundert werden.