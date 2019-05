Michelle Pfeiffer kommt mit neuem Psycho-Thriller

Montag, 13. Mai 2019 23:49 Uhr

Michelle Pfeiffer ist dem Cast von ‚Turn of Mind‘ beigetreten. Die Schauspielerin wird an der Seite von Annette Bening in dem neuen Psycho-Thriller von Gideon Raff zu sehen sein. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Pulitzer-Preis-Gewinner Doug Wright, der den gleichnamigen Bestseller-Roman von Alice LaPlante adaptiert hat.

Die Geschichte dreht sich um die pensionierte Ärztin Dr. Jennifer White, deren beste Freundin Amanda tot aufgefunden wird. Vier ihrer Finger wurden per Operation entfernt – was Jennifer zur Hauptverdächtigen macht. Da sie selbst jedoch an Demenz leidet, hat sie keine Ahnung, ob sie die Tat wirklich begangen hat oder nicht.

In einem Statement zeigt sich Regisseur Gideon Raff begeistert von dem neuen Projekt.

„‚Turn of Mind‘ ist ein emotionaler Thriller, dessen Spannung kaum auszuhalten ist. Es ist eine Geschichte über eine verkrümmte Freundschaft zwischen zwei brillanten, scharfsinnigen und mächtigen Frauen, die aufgrund ihrer Liebe und Eifersucht miteinander verbunden sind“, sagte er gegenüber ‚Variety‘. Der Filmemacher wird den packenden Streifen zusammen mit Gail Berman und Rory Koslow produzieren. Die Rechte für den Film werden auf den Internationalen Filmfestspielen von Cannes, die diese Woche beginnen, zum Verkauf stehen.