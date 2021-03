Mila Kunis unerkennbar als Heroin-Süchtige

vMila Kunis unerkennbar als Heroin-Junkie

19.03.2021 20:15 Uhr

Für ihren neuen Film "Four Good Days" verwandelte sich die Schönheit Mila Kunis in eine drogenabhängige Frau. Und überzeugt auf ganzer Linie.

Mila Kunis (37) gehört zu den schönsten Frauen der Welt. Mit ihren riesigen braunen Augen verzaubert die gebürtige Ukrainerin seit Jahren die Zuschauer.

Im Trailer zu ihrem neuen Film „Four Good Days“ erkennt man sie kaum wieder. Mit schlechter Haut, ausgemergelt und überfälligem Haaransatz zeigt sie sich als junge Frau mit Heroinsucht.

Kampf gegen die Sucht

Das Drama basiert lose auf dem 2016 in der „Washington Post“ erschienenen Artikel „How’s Amanda? A Story of Truth, Lies and an American Addiction“. Der bekannte Autor und „Pulitzer-Preis“-Gewinner Eli Saslow dokumentierte darin, wie eine junge Frau versucht, von den Drogen wegzukommen.

„Four Good Days“ erzählt die Geschichte der 31-jährigen Molly und ihrer Mutter Deb. Die Heroinsucht der Tochter entzweite die Familie. Dann steht Molly plötzlich wieder vor der Tür und bietet ihre Mutter um Hilfe.

Trotz der vielen vorangegangenen Enttäuschungen stürzt sich Deb in einen letzten Versuch, ihre geliebte Tochter aus dem tödlichen und gnadenlosen Griff der Heroinsucht zu retten.

(Fast) Wahre Geschichte

Es ist die Geschichte einer Familie, wie es sie in den USA millionenfach gibt. Das Land steckt seit etwa fünf Jahren in einer Opioid-Krise.

Bisher starben in der Krise schätzungsweise 450.000 Menschen durch Opioide. Die Sucht trifft in das Herz der Gesellschaft, denn der größte Teil der Verstorbenen soll über legale Opioide in die Abhängigkeit gerutscht sein, die ihnen zuvor beispielsweise nach einer Operation verschrieben worden waren.

Nebendarstellerin Glenn Close

Für „Four Good Days“ stand Mila Kunis mit der Hollywood-Legende Glenn Close vor der Kamera. Die Ikone mimt Mutter Deb.

Glenn Close gehört seit 40 Jahren zu den ganz großen Namen in Hollywood. Sie heimste vor wenigen Tagen ihre achte Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin in dem Netflix-Drama „Hillbilly Elegy“ ein. Mit 74 Jahren könnte die Schauspielerin 2021 endlichen ihren ersten Oscar gewinnen!

Release am 21. Mai

Der Film feierte seine Weltpremiere bereits am 25. Januar 2020 auf dem weltberühmten Sundance Film Festival. Vielleicht durch Corona bedingt, blieb ein Kinostart aus.

Nun soll der Film am 30. April 2021 in wenigen ausgewählten Kinos gezeigt werden. Der Release als Video-on-Demand folgt dann am 21. Mai 2021