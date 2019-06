Miley Cyrus & Co.: Erster Song-Teaser für „3 Engel für Charlie“

Donnerstag, 27. Juni 2019 14:58 Uhr

Ariana Grande, Miley Cyrus und Lana Del Rey enthüllten, dass sie für den Teaser für das ‚Charlie’s Angels‘-Remake zusammenarbeiteten.

Die Popstars verkörpern in dem Teaser das Angels-Trio für den Soundtrack der bald erscheinenden Komödie, das von Kristen Stewart (Sabina Wilson), Naomi Scott (Lena Houghlin) und Ella Balinska (Jane Kano) gespielt wird.

Zusammen mit einem 14-sekündigen, ziemlich lustig klingenden Clip des Songs tweetete Miley: „WIR SIND BALD DA! @CharliesAngels@ArianaGrande @LanaDelRey (sic)”. Das Video trug den Titel „uploading“ unter dem offiziellen Logo der Elizabeth Banks-Adaption, die im November ins Kino kommt.

Ariana schrieb einfach: „Den Trailer gibt’s morgen @charliesangels“ Und die 34-jährige Lana verlinkte sie in einem Post zusammen mit einem Herz-Emoji und ihren Namen. Sie fügte hinzu: „Der Trailer erscheint morgen! @charliesangels @arianagrande @mileycyrus.”

Nicht das erste Duett von Miley & Ariana

Es ist nicht das erste Mal, dass Miley und Ariana, die beide 26 sind, in einem Duett zusammenarbeiten. Während des One Love-Benefizkonzertes in Manchester im Juni 2017, das nach dem Terroranschlag im Mai desselben Jahres bei Arianas Konzert in der Arena in Manchester stattfand, gab das Duo eine Interpretation des ‚Don’t Dream It’s Over‘-Songs von 1986 zum Besten.

Als Miley gefragt wurde, ob sie eine Kollaboration mit Ariana im Dezember plane, gab sie zu, dass sie gerne mit der ‚Dangerous Woman‘-Interpretin zusammenarbeiten möchte, ihre beste Freundin sein will und mit ihr tanzen gehen würde. Die ‚Nothing Breaks Like a Heart‘-Interpretin erzählte: „Sie ist hier in New York und wir haben bereits gechattet. Ich will mit ihr tanzen gehen. Ich möchte unseren neuen Song spielen und in den Club gehen.“ Der Trailer für ‚Charlie’s Angels‘ wird am Donnerstag (27. Juni) erscheinen.