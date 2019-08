Milo Ventimiglia ist zu alt, um Batman zu spielen

Sonntag, 4. August 2019 13:46 Uhr

Laut Warner Bros. war Milo Ventimiglia „zu alt“, um Batman zu spielen. Der 42-jährige Schauspieler hoffte, die Rolle des dunklen Rächers von Ben Affleck übernehmen zu können, verlor allerdings gegen seinen Konkurrenten Robert Pattinson, der neun Jahre jünger ist.

Im ‚The Big Ticket‘-Podcast des Magazins ‚Variety‘ sagte Milo nun: „Sehe ich mich selbst mit einem Umhang und einer Kutte? Warner Bros. tat es nicht. Sie suchten einen neuen Batman und sagten: ‚Ventimiglia, du bist zu alt.‘ Das ist okay, es ist nicht wichtig. Ich bin beschäftigt, es ist okay.“

Nagt die Absage an seinem Ego?

Die Zurückweisung scheint den ‚This Is Us‚-Star davon abzuhalten, für weitere Superheldenrollen vorzusprechen, denn er erklärte: „Die Superheldenwelt? Vielleicht spiele ich momentan einfach echte Superhelden. Jack Pearson, Denny Swift. Sie sind echte greifbare Superhelden, die da draußen sind und gute Typen und gute Väter repräsentieren.“

Quelle: instagram.com

Aber Ventimiglia äußert dennoch gerne seine Meinung bezüglich des besten Batman aller Zeiten. „[Christian Bale], denke ich, war ein Killer-Batman, aber ich denke auch, dass er ein unglaublicher Bruce Wayne war. Ich sehe die Leistungen von George Clooney und Val Kilmer und Ben Affleck“, so der ‚Gilmore Girls‚-Darsteller.

Entscheidungsberechtige bei Warner Bros. sollen sich Berichten zufolge uneinig bezüglich des neuen Batman-Darstellers gewesen sein. So waren sowohl Robert Pattinson, als auch Nicholas Hoult im Rennen, wobei die Entscheidung am Ende auf den ‚Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen‚-Star fiel. Er wird nun die Nachfolge von Ben Affleck antreten und 2021 in ‚The Batman‘ zu sehen sein.