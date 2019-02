„Misfit“ mit Selina Mour und Sylvie Meis: Der erste Trailer

Donnerstag, 7. Februar 2019 22:15 Uhr

Das gibt’s bald im Kino: Julia, überzeugend gespielt von YouTube-Star und Influencerin Selina Mour, kommt frisch aus den USA zurück nach Deutschland und muss schnell feststellen, dass sie so gar nicht in diese fremde Welt passt. Schnell wird sie in ihrer Schule zur Außenseiterin, einer ‚Misfit‘. Doch ihre neuen Freunde stehen hinter ihr und bald ist klar: Anders sein ist total in!

Jetzt gibt es erste Einblicke im brandneuen Trailer zum möglichen Teenie-Hit des Jahres, der bereits am ersten Tag über 100.000 Aufrufe verbuchen konnte.

Kinostart ist übrigens am 14. März.

Darum geht’s

„Misfit“ erzählt die Geschichte der Teenagerin Julia (Selina Mour), die aus den USA zurück nach Deutschland kommt, wo sie sich der Herausforderung stellen muss, in der Schule als Außenseiterin abgestempelt zu werden. Dabei dreht sich alles um Themen, die Jungen und Mädchen zwischen 8 und 14 Jahren aktuell besonders beschäftigen.

Es geht um Mode, Musik, Liebe und Social Media. Der Film basiert auf dem holländischen Kinohit gleichen Namens aus dem Jahr 2017, dessen Trailer der meistgesehene holländische Filmtrailer aller Zeiten auf YouTube und ein großer Erfolg an den Kinokassen war. In einer der weiteren Hauptrollen ist auch RTL-Moderatorin Sylvie Meis zu sehen.

Selina Mour mit großer Fanbase

Die 18-jährige Influencerin und Sängerin Selina Mour mit deutschen und thailändischen Wurzeln veröffentlichte bereits sechs Songs und hat damit ihre künstlerische Bandbreite unter Beweis gestellt – von der berührenden Pop-Ballade zum tanzbaren Sommerhit.

Ihre Community (1,9 Mio. Fans auf Tik Tok, 450k Follower auf Instagram) unterstützt sie enorm, so dass sich ihr Erfolg bereits in zahlreichen Preisen und Nominierungen widerspiegelt: Sie gewann nicht nur den Nickelodeon Kids‘ Choice Award sowie den BRAVO Playaward, sondern wurde jüngst auch für den Goldene Kamera Digital Award 2018 nominiert.

Selina über ihre erste Hauptrolle: „Ich freue mich an der Seite von so vielen großartigen Schauspielern und Influencern die Hauptrolle in Misfit spielen zu dürfen. Musik und Film sind schon immer meine große Leidenschaft gewesen. Ich bin begeistert mit diesem Projekt beides vereinen zu können.“