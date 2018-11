„Mogli“: Neuer Trailer zum Netflix-Reboot des „Dschungelbuchs“

Donnerstag, 8. November 2018 22:51 Uhr

Mit „Mogli“ steht eine weitere Neuauflage der „Dschungelbuch“-Erzählung ins Haus. Nun hat Netflix einen ersten Trailer veröffentlicht.

Die Netflix-Produktion „Mogli“ basiert auf Rudyard Kiplings „Dschungelbuch“. Regie bei dem Reboot führte Andy Serkis, der auch schon andere große Fantasy-Stoffe wie den ersten Teil der „Hobbit“-Reihe sowie zuletzt „Star Wars: Die letzten Jedi“ und „Black Panther“ fulminant umsetzte. Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch der Starreigen im Cast.

So werden unter anderem Benedict Cumberbatch (als der Tiger Shere Khan), Christian Bale (als der Panther Bagheera) sowie Cate Blanchett (als die Schlange Kaa) zu sehen oder vielmehr zu hören sein -die Superstars übernehmen jeweils Sprechrollen.

3D-Kinostart im Oktober gecancelt

Ursprünglich war ‚Mogli‘ für die Veröffentlichung in Deutschland auch im Kino vorgesehen und wurde noch im Mai durch Warner Bros angekündigt. Doch dann landete der eigentlich in 3D gedrehte Film Film bei Netflix. Warner hatte ihn verkauft. „Mogli“ wird in den USA ab dem 29. November in ausgewählten Kinos gezeigt. Streamen kann man den Film dann weltweit ab dem 7. Dezember 2018.

Mogli wird übrigens vom Newcomer Rohan Chand verkörpert. Hier ist der Trailer: