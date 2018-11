„Morbius“ mit Jared Leto: Alles, was man wissen muss

Sonntag, 25. November 2018 22:10 Uhr

Sony baut sein eigenes Marvel-Universum weiter aus. „Spider-Man“-Spin-Offs dürften nach dem Erfolg von „Venom“ dabei eine Schlüsselrolle spielen (wir berichteten). Mit „Morbius“ steht bereits der nächste Schurken-Blockbuster in den Startlöchern.

„Venom“ beschert Sony gegenwärtig trotz mieser Kritiken Rekordumsätze an den Kinokassen. Kein Wunder, dass bereits der nächste Spider-Man-Bösewicht für ein Spin-Off auserkoren wurde. In „Morbius“ wird Jared Leto die Hauptrolle des titelgebenden Schurken spielen. Hier sind alle Fakten zum Comic-Kracher:

Hintergrund und Plot

In „Morbius“ wird Leto den gleichnamigen Vampir verkörpern – in den Comics ist Michael Morbius ein Biologe, der seine seltene Blutkrankheit mit der DNA von Vampir-Fledermäusen heilen will. Natürlich geht der Versuch nach hinten los und Morbuis verwandelt sich in ein vampirähnliches Wesen, das Menschenblut trinken muss, um zu überleben.

Die Figur wurde 1971 von Roy Thomas und Gil Kane kreiert. Morbius begann als klassischer Bösewicht im „Spider-Man“-Universum, wandelte sich jedoch im Laufe der Zeit zu einem Anti-Helden.

Spannend wird sein, ob es zu einem Crossover mit anderen „Spider-Man“-Figuren kommt. „Venom“ jedenfalls ist in einem anderen Kosmos angesiedelt. Möglich wäre, dass Woody Harrelsons Schurke „Carnage“ vorgestellt wird. Tom Hollands Spider-Man dagegen ist noch zu sehr in das Marvel Cinematic Universe rund um die Avengers eingebunden.

Jared Leto als Hauptdarsteller

Leto wurde für seine Verkörperung des „Joker“ in „Suicide Squad“ von den Kritikern nicht gerade gefeiert, es scheint also gewagt, ihn solo für eine weitere Comic-Hauptrolle zu besetzen. Scheinbar war die Leidenschaft des Stars für die Rolle entscheidend, ähnlich wie schon bei Tom Hardy und „Venom“. Produzent Avi Arad sagte „Collider“: „Das ist ein Segen für uns, dass ein Darsteller wie er, und ein Darsteller wie Tom, ihre eigene Figur haben wollten, eine Figur, die sie lieben.“

Beweis gefällig? Leto hat sich kürzlich sogar seinen heißgeliebten Bart für die Rolle abrasiert:

Kinostart

Die Dreharbeiten zu „Morbius“ sollen wohl 2019 beginnen, einen offiziellen Starttermin gibt es noch nicht. Allerdings sieht Sonys Release-Kalender einen Kinostart mit dem Platzhalter-Titel „Untitled Sony/Marvel“ für den 10. Juli 2020 vor – das könnte zeitlich für „Morbius“ passen.