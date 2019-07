„Mulan“: Der erste Trailer ist da

Sonntag, 7. Juli 2019 20:13 Uhr

Das lange Warten ist vorbei – die erste Trailer für die Live-Action-Verfilmung von Mulan ist raus. In Zeiten von Feminismus, aufbrechenden Geschlechterrollen, aber auch altbackenen Despoten wie Donald Trump (73) kommt Mulan gerade richtig.

Schon 1998 wurde die Disney-Heldin aus China, die als Mann verkleidet in der Armee ihren Weg sucht, zur Heldin vieler junger Mädchen auf der ganzen Welt Diese Frauen sind heute um die 30 Jahre alt und dürften sich also freuen, die animierte Heldin ihrer Jugend auf ganz neue Art in einem, realen Actionfilm wiederzusehen.

Heute erschien der erste Trailer und der verrät schon einiges. Erstens, das Drehbuch hält sich anscheinend in den Dialogen sehr genau an die einstige Zeichentrickvorlage und zweitens zeigt sich schon, dass Mulan ein Action-Spektakel mit atemberaubenden Kampfszenen wird.

Sehr vermisst haben wir allerdings Mushu, den listigen Drachen. Wir hoffen in den kommenden Trailern zu sehen, wie Walt Disney den lustigen Wegbegleiter der jungen Chinesin darstellen wird.

Mulan wird von der chinesischen Schauspielerin und Sängerin Yifei Liu gespielt. Der internationale Durchbruch gelang ihr 2008 an der Seite von Jackie Chan in der US-chinesischen Co-Produktion ‚The Forbidden Kingdom‘.

Kinostart ist allerdings erst am 26. März 2020.