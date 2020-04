Netflix: Film- und Serien-Neuheiten im April 2020

Im vierten Monat des Jahres erwarten Netflix-Kunden zahlreiche vierte Staffeln, wie z.B. von „Supergirl“ oder „Haus des Geldes“. Wer „Thor“-Schauspieler Chris Hemsworth in Action sehen will, der sollte sich „Tyler Rake: Extraction“ anschauen. Auch im April bringt der Streamingservice wieder viel Anime („Wie der Wind sich hebt“ und „Das wandelnde Schloss) raus und auch Hai-Fanatiker dürfen sich über Filme wie „Der weiße Hai- Die Abrechnung“ und „Meg“ mit Jason Statham freuen. Die dick gedruckten Serien oder Filme sind Netflix Originale. Wie immer. Viel Spaß beim

Serien

Nailed it – Staffel 4 – 01. April

Pokémon – die TV-Serie: Sonne und Mond – Ultra Legenden: Staffel 3, Teil 1 – 01. April

Supergirl – Staffel 4 – 01. April

Community – Staffel 1-6 – 01. April

Haus des Geldes – Staffel 4 – 03. April

Final Space – Staffel 2 – 22. April

The Story of God with Morgan Freeman – Staffel 3 – 22. April

After Life – Staffel 2 – 24.April

The Last Kingdom – Staffel 4 – 26. April

Filme

Das wandelnde Schloss – 01. April

Mädelstrip – 01. April

Gregs Tagebuch – Böse Falle! – 01. April

Chroniken der Unterwelt – City of Bones – 01. April

Ungehorsam – 06. April

The Infiltrator – 09. April

Love Wedding Repeat – 10. April

Meg – 10. April

Der weiße Hai – Die Abrechnung – 10. April

Spielmacher – 13. April

Sergio – 17. April

Betonrausch – 17. April

Tyler Rake: Extraction – 24. April

Crazy Rich – 27. April

Biohackers – Staffel 1 – 30. April