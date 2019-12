Netflix: Film- und Serien-Neuheiten im Januar 2020

Netflix hat wieder brandneue Staffeln und Filme im Januar 2020! Das neue Jahr darf ruhig ganz entspannt vor dem Bildschirm verbracht werden. Neben neuen Netflix-Originals wie „AJ and the Queen“ und „Wer kann, der kann!“ wird endlich die langersehnten Fortsetzungen zu „Grace & Frankie“ ausgestrahlt, wobei die kommende sechste Staffel die Vorletzte sein wird. Die zweite Staffel von der Comedy-Serie „Sex Education“ gibt es ebenfalls ab Januar.

Neue Netflix-Originals ab Januar:

The Circle (Staffel 1) – 01. Januar 2020

Anne with an E (Staffel 3) – 03. Januar 2020

Titans (Staffel 2) – 10. Januar 2020

AJ and the Queen (Staffel 1) – 10. Januar 2020

Messiah (Staffel 1) – 01. Januar 2020

Sex Education (Staffel 2) – 17. Januar 2020

Grace and Frankie (Staffel 6) – 17. Januar 2020

Wer kann, der kann! (Staffel 1) – 17. Januar 2020

Chilling Adventures of Sabrina: Teil 3 – 24. Januar 2019

The Ranch (Finale Staffel) – 24. Januar 2020

Bojack Horseman: Staffel 6 (Teil B) – 31. Januar 2020

Wer kein Amazon Prime hat, aber schon immer mal die Serie „Vikings“ gucken wollte, kann dies ab Neujahr auf Netflix gleich komplett durchschauen. Zudem wird der Klassiker „Goonies“(1985) zu sehen sein. Zu empfehlen ist auch das Romantik-Drama und Oscar-Preisträger „Call Me By Your Name“ (2017). Die mehrfach ausgezeichnete Streaming-Plattform beweist erneut, dass zu 100 Prozent Suchtgefahr besteht!

Neue Serien ab Januar

Vikings (Staffel 1-5) – 01. Januar 2020

The Big Bang Theory (Staffel 12) – 08. Januar 2020

Neue Filme im Januar 2020

Die Goonies – 01. Januar 2020

Rampage – Big Meets Bigger – 13. Januar 2020

Call Me By Your Name – 29. Januar 2020

Neue Netfli -Original-Filme im Januar 2020

Logan – The Wolverine – 01. Januar 2020

Auge um Auge – 15. Januar 2020

Tyler Perry’s Fall From Grace – 17. Januar 2020

Lebe zweimal, liebe einmal – 17. Januar 2020

Der schwarze Diamant – 31. Januar 2020