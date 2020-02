Netflix: Film- und Serien-Neuheiten im März 2020

Auch im März wird es wieder neue Filme und Serien auf Netflix geben. Neben einer neuen Staffel von „Elite“ und der finalen Staffel zu „Crazy Ex-Girlfriend“ werden die ersten beiden Batman-Filme von Christoper Nolan und viel Anime zu sehen sein. Die Highlights haben wir in der folgenden Liste zusammengefasst. Die Kinoschlager „Vielmachglas“, „Alien: Covenant“ und „I, Tonya“, der ja auch noch oscar-prämiert ist, dürften für gemütliche Abende auf der Couch sorgen.

Filme

Sleepy Hollow ab 01. März

Prinzessin Mononoke ab 01. März

Chihiros Reise ins Zauberland ab 01. März

Die letzte Festung ab 01. März

Alien: Covenant ab 01. März

Sliver ab 04. März

Spenser Confidential ab 06. März

Batman Begins ab 07. März

The Dark Knight ab 07. März

Vielmachglas ab 09. März

How To Party with Mom ab 15. März

Molly’s Game ab 15. März

I, Tonya ab 22. März

Serien

Paradise PD, Teil 2 Start: 6. März

The Protector, Staffel 3 Start: 06. März

On My Block, Staffel 3 Start: 11. März

Crazy Ex-Girlfriend, Staffel 4 Start: 13. März

Élite, Staffel 3 Start: 13. März

Black Lightning, Staffel 3 Start: 26. März

Naruto Shippuden, Staffel 1-10 Start: 31. März

Ozark, Staffel 3 Start: 27. März