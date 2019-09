Neuer Film: Ralph Fiennes verblüfft mit Russisch!

Der britische Schauspieler gibt in seinem neuen Film einen Tanzlehrer. Und er spricht darin Russisch. Dazu musste er Unterricht nehmen.

Ralph Fiennes (56) verblüfft in seinem neuen Film „Nurejew – The White Crow“ mit russischen Sprachkenntnissen. „Mein Russisch ist recht rudimentär“, gab sich der britische Schauspieler und Regisseur bei der Vorstellung seines Dramas über den Ballettstar Rudolf Nurejew bescheiden. In dem Film spielt der Brite („James Bond“, „Harry Potter“) den väterlichen Tanzlehrer des begabten Ballett-Schülers.

Er hatte eine wunderbare Lehrerin

Zudem führte Fiennes Regie und legte Wert darauf, die russischen Passagen nicht zu synchronisieren, sondern sie mit Untertiteln zu übersetzen. „Ich habe an den russischen Texten hart gearbeitet, mit einer wunderbaren Lehrerin“, sagte Fiennes. Sie habe ihn immer wieder korrigiert.

Im normalen Leben falle ihm die Sprache etwas schwerer. „Wenn ich russisch spreche, ist das nicht halb so geschliffen, wie in diesem Film.“ Für den Briten Ansporn, weiter zu üben. Er wolle seine Sprachkenntnisse nicht verlieren und auch seine Verbindungen nach Russland aufrecht erhalten.

Beruhend auf wahren Ereignissen, erzählt Regisseur und Darsteller Ralph Fiennes die unglaubliche Geschichte der schwulen sowjetischen Ballettlegende Rudolf Nurejew. Gedreht auf 16mm leben in atmosphärischen Bildern die bewegten 60er Jahre wieder auf. „Nurejew – The White Crow“ startet am 26. September.