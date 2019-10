Neuer „Pippi Langstrumpf“-Film geplant!

Die „Astrid Lindgren Company” kündigte heute in London gemeinsam mit den Produktionsfirmen „Studiocanal” und „Heyday Films” an, dass sie an einer Filmadaption von „Pippi Langstrumpf” arbeiten. Die Unternehmen zeichneten bereits für die Kinohits „Paddington 1 & 2” verantwortlich.

Mit ihren roten Haaren, Sommersprossen und ihrem Mut ist Astrid Lindgren’s freigeistige Pippi Langstrumpf eine Ikone der Kinderliteratur und ein Vorbild ganzer Generationen geworden. Sie war „Girlpower” bevor es diesen Begriff überhaupt gab.

Enkel ist überzeugt vom Team

Astrid Lindgren’s Enkel Nils Nyman, der auch Chef der „Astrid Lindgren Company” ist, kommentiert die Ankündigung des Film so: „In Zusammenarbeit mit dem Produzenten David Heyman und Studiocanal sind wir zuversichtlich, ein Team gefunden zu haben, das den Wert von Pippi Langstrumpf zu schätzen weiß.” Nyman sei überzeugt, dass der Film die Verspieltheit und die Leichtigkeit der Werke seiner Großmutter einfangen werden können.

Die ersten drei Pippi-Bücher wurden von 1945 bis 1948 veröffentlicht, gefolgt von drei Kurzgeschichten und einer Reihe von Bilderbuchadaptionen. Sie wurden in 77 Sprachen übersetzt und weltweit über 65 Millionen Mal verkauft. „Astrid Lindgrens Bücher werden seit vielen Jahren rund um den Globus übersetzt – ein Beweis für ihre Vision, die wir mit einem neuen Film unbedingt ehren wollen. “, ergänzt David Heyman.

Fans in allen Ländern und Schichten

Wie alle große Literatur haben die Geschichten von Pippi Langstrumpf seit fast 75 Jahren Menschen jeden Alters auf der Welt amüsiert und begeistert. Beispielsweise erinnert sich auch die ehemalige First Lady Michelle Obama (55) in einem Interview mit „Today” an Pippi Langstrumpf als ihr erstes Buch. „Ich war wirklich fasziniert von diesem starken kleinen Mädchen, das das Zentrum von allem war.”, schwärmte die Frau von Ex-US-Präsident Barack Obama (58).

Pippi ist die ultimative Fantasie für jedes Kind und viele Erwachsene. Als das stärkste Mädchen der Welt mit einer Tasche voller Goldmünzen ist sie total unabhängig. Pippi hat Kraft, missbraucht diese aber nie – im Gegenteil: Sie ist großzügig, freundlich und liebt es Spaß zu haben. Und gerade in der heutigen Zeit scheinen ihre Qualitäten notwendiger als je zuvor.

Freude diese Neuigkeiten bekanntzugeben bereitet dem Team auch, dass im kommenden Jahr das 75. Jubiläum von Pippi Langstrumpf ansteht. Anlässlich dessen ist auch eine gemeinsame Kampagne mit „Save the Children” für Flüchlingskinder geplant und eben der Film zu ehren der großartigen Kindheitsheldin.