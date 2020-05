Neve Campbell: „Es gibt keinen Grund zum Jammern“

Neve Campbell ist von ihrem eigenen Erfolg „umgehauen“ worden. Die 46-jährige Schauspielerin, die als Sidney Prescott in der „Scream‘-Reihe berühmt wurde, hatte wohl selbst nicht damit gerechnet, so erfolgreich zu werden. Sie habe laut eigener Aussauge ihre Erwartungen im Filmgeschäft übertroffen.

Gegenüber „Collider“ erzählte Neve voller Stolz: „Ich glaube, mein jüngeres Ich wäre hin und weg, dass ich so lange arbeiten durfte. Besonders als Frau in diesem Geschäft ist es eine Herausforderung. Ich bin so dankbar, dass ich die Karriere gemacht habe, die ich hatte, und dass ich die Gelegenheit hatte, so viele verschiedene Rollen in so vielen verschiedenen Genres zu spielen. Dass ich mich immer wieder selbst herausfordern kann, macht großen Spaß. Ich kann nur dankbar sein. Es gibt keinen Grund zum Jammern, das ist sicher.”

Sie will mehr Facetten kennenlernen

Die schöne Brünette hat sich in den letzten Jahren mit „verschiedenen Aspekten des Geschäfts“ beschäftigt, wolle sich jedoch weiterhin selbst immer wieder herausfordern, um weiter voranzukommen.

„Ich bin dabei, mehr zu schreiben. Es hat mir in der Vergangenheit Spaß gemacht, zu produzieren, und ich möchte auch mehr davon machen. Mir macht es wirklich Spaß, ein Projekt zu entwickeln, mit Autoren und Produzenten zusammenzuarbeiten, eine Idee zu entwickeln und dann weiterzumachen. Es ist eine wunderbare Gelegenheit. Deshalb möchte ich mehr davon machen. Ich möchte auch weiterhin schauspielern. Es macht mir wirklich Spaß, meinen Horizont zu erweitern“, stellt Neve Campbell klar.