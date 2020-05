Neve Campbell: Ist sie bei „Scream 5“ dabei?

Neve Campbell ist in Verhandlungen für einen fünften Teil von ‚Scream‚. Die 46-jährige Schauspielerin könnte ihre Rolle als Sidney Prescott in einer Fortsetzung des Horror-Franchises erneut spielen. Sie räumte jedoch ein, dass das Projekt wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit auf Eis gelegt sei.

Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ teilte Neve mit: „Die Gespräche werden geführt, das ist sicher. Es wurde viel darüber gesprochen. Ich war mir nicht sicher, ob es passieren würde.“

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Und weiter: „Man ist vor sechs Wochen an mich herangetreten, aber der Zeitpunkt ist im Moment offensichtlich nicht günstig. Wir beginnen Gespräche, wir beginnen Verhandlungen, aber wer weiß, wie und wann die Studios wieder eröffnet werden.“

Neve erklärte, dass zwei Regisseure wegen des Projekts an sie herangetreten seien und „die Arbeit des ursprünglichen Filmemachers Wes Craven ehren wollen“, da sie „großen Respekt“ vor ihm hätten. Sie fügte hinzu: „Das ist also wirklich schön“. Neve fühle sich zudem geehrt, mit einem so großen Franchise assoziiert zu werden.

„Ich habe so viel Glück, an diesen Filmen beteiligt zu sein. Ich meine wirklich, wirklich Glück. Ich glaube, es ist eine Seltenheit in der Karriere eines Schauspielers, einen Film zu haben, der so geschätzt, geliebt, respektiert und populär ist. So sehr ich auch hart arbeite, es geht auch darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, und ich hatte wirklich Glück, diesen Job zu bekommen“, so die Darstellerin.

Ihr würde es sehr viel Spaß machen, es wieder zu tun, jedoch müsse man sehen, was passiere. (Bang)