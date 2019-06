Nick Jonas in Roland Emmerichs Kriegsdrama „Midway“

Sonntag, 23. Juni 2019 20:39 Uhr

Nick Jonas von den Jonas Brothers baut seine Filmkarriere weiter aus. Jetzt holt ihn Roland Emmerich, Experte für gigantische Blockbuster, für seinen Kriegsfilm ‚Midway‘ ins Boot.

‚Midway‘ erzählt die wahre Geschichte der Männer und Frauen, denen es durch ihren Mut und ihre Entschlossenheit gelang, den Lauf der Weltgeschichte im Zweiten Weltkrieg nach dem Kampf um Pearl Harbour auf den abgelegenen Midway-Inseln entscheidend zu ändern.

Dort kommt es zum entscheidenden Aufeinandertreffen, bei dem die zahlenmäßig geschwächte US-amerikanische Marine und Luftwaffe allen Widrigkeiten trotzt, um sich einem in jeder Hinsicht überlegenen Gegner zu stellen. Emmerichscher Patriotismus ist also wieder garantiert!

Der Streifen kommt am 7. November in die deutschen Kinos.

Erfolgsregisseur und Garant für bildgewaltiges Kino Roland Emmerich widmet sich dem historischen Stoff in einer spannungs- und emotionsgeladenen Inszenierung mit einem herausragenden Cast: Neben dem 26-jährigen Nick Jonas besetzen die Hauptrollen: Woody Harrelson („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“), Dennis Quaid („The Day After Tomorrow“), Mandy Moore („This is Us/Das ist Leben“), Luke Evans („Fast & Furious 6 – 8“), Ed Skrein („Deadpool“), Patrick Wilson („Aquaman“), Aaron Eckhart („The Dark Knight“), sowie die Jungstars Keean Johnson („Alita: Battle Angel“), Alexander Ludwig („Vikings“) sowie Tadanobu Asano („Thor: Tag der Entscheidung“).

Nick Jonas: Seine bekanntesten Filme und Serien

2008: Camp Rock (Fernsehfilm)

2010: Camp Rock 2: The Final Jam (Fernsehfilm)

2012: Smash (Serie, 2 Folgen)

2013–2015: Hawaii Five-0 (Serie, 3 Folgen)

2015: Scream Queens (5 Folgen)

2017: Jumanji: Willkommen im Dschungel (Jumanji: Welcome to the Jungle)