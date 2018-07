Nicole Kidman in „Nine Perfect Strangers“

Samstag, 28. Juli 2018 15:37 Uhr

Die erfolgreiche Miniserie „Big Little Lies“ geht bald in die zweite Runde. Auch bei dem nächsten Projekt von Autorin Liane Moriarty wird Nicole Kidman dabei sein – als Darstellerin und Ko-Produzentin.

Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman (51) plant nach ihrem gemeinsamen Erfolg mit der HBO-Miniserie „Big Little Lies“ ein weiteres Projekt mit der australischen Erfolgsautorin Liane Moriarty. Kidman habe sich als Ko-Produzentin die Film- und Fernsehrechte für das nächste Buch Moriartys gesichert, berichteten die US-Branchenportale „Hollywood Reporter“ und „Deadline.com“ am Freitag.

Der Roman „Nine Perfect Strangers“ soll im November auf den Markt kommen. Die Story dreht sich um neun Gäste, die in einem abgeschiedenen Heilbad mit ihren Sorgen und Herausforderungen aufeinandertreffen. Kidman soll eine der Hauptrollen spielen.

Derzeit ist die zweite Staffel der mit mehreren Emmys und Golden Globes ausgezeichneten Serie „Big Little Lies“ in Produktion. Erzählt wird die Geschichte von drei Müttern mit jungen Kindern in einer fiktiven kalifornischen Kleinstadt. Vorlage ist Moriartys Bestseller „Tausend kleine Lügen“. In der ersten Staffel spielten neben Kidman unter anderem Reese Witherspoon, Laura Dern und Shailene Woodley mit.