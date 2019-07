Nina Dobrev mit Hauptrolle in „Sick Girl“

Freitag, 26. Juli 2019 10:08 Uhr

Nina Dobrev hat eine neue Hauptrolle ergattert. Die 30-Jährige ist am besten für ihre Darstellung der Elena Gilbert in der beliebten Serie ‚The Vampire Diaries‘ bekannt. Nun wird sie der Star einer neuen, von einer weiblicher Besetzung dominierten Komödie, spielen.

‚Sick Girl‘ heißt der Streifen, mit dem Jennifer Cram ihr Debüt als Regisseurin geben wird. Neben Nina Dobrev werden auch Leinwandgrößen wie Wendi McLendon-Covey, Brandon Mychal Smith, Sherry Cola, Stephanie Koenig, Hayley Magnus, Dan Bakkedahl und Ray McKinnon in dem Film zu sehen sein.

Nina freut sich schon jetzt offenbar sehr auf die Dreharbeiten und besonders der überwiegend weibliche Cast scheint sie sehr zu begeistern.

Quelle: instagram.com

Ihre Freundinnen sind die Besten

In einem Statement sagt die ‚Degrassi: The Next Generation‘-Darstellerin nun: „Die ehrlichsten Beziehungen in meinem Leben waren immer die, die ich zu meinen Freundinnen habe. Ich bin dankbar, dass ich einen kleinen Einblick in dieses unglaubliche Band mit dem Publikum auf der ganzen Welt teilen darf.“

Sean McEwen, Cassidy Lunnen, John Papsidera und Jessica Wilde werden als Produzenten fungieren, während Takashi Cheng, der ebenfalls in ‚The Vampire Diaries‘ zu sehen war, und Nina die ausführenden Produzenten des Films sind. Finanziert wird der Streifen von einer privaten Produktionsfirma in Los Angeles.