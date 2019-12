Olly Murs: Neuer Job beim Film neben Will Smith

Olly Murs wird bald in einem Kinofilm zu hören sein. Zu hören, genau, denn der ‚Heart Skips a Beat‘-Hitmacher lieh für den neuen animierten Action-Film ‚Spione Undercover – Eine wilde Verwandlung‘ seine Stimme einem der Zeichentrick-Charaktere.

Die Handlung folgt Geheimagent Lance Sterling, der von Will Smith gesprochen wird und der zum wiederholten Male die Welt retten muss. Auch andere Berühmtheiten wie Tom Holland und Karen Gillan vertonen einige der ulkigen Rollen. Wie ‚Deadline‘ nun berichtete, ist Murs mit einem kurzen Gastauftritt als Junior Agent #1 zu hören.

Nicht der erste Synchronjob

„Ich war sehr gerne ein Junior Agent für Will Smith! Was für ein großartiger Job und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wenn ich Glück habe, kann ich nächstes Mal vielleicht meinen Abschluss als vollausgebildeter Agent machen“, verriet der Musiker nun, der sogar schon ein wenig Übung im Synchronsprechen hatte. Er verlieh seine Stimme bereits an Spike den Dobermann in der von Disney animierten TV-Serie ‚Das Haus der 101 Dalmatiner‘.

‚Spione Undercover – Eine wilde Verwandlung‘ wird am 25. Dezember auch in Deutschland in die Kinos kommen.