05.08.2020 21:10 Uhr

„Ooops! 2 – Land in Sicht“: Hier ist der neue Trailer!

Der erste Trailer zu "Ooops! 2 – Land in Sicht" ist da. In dem Animationsfilm werden unter anderem die Stimmen von Christian Ulmen, Tim Mälzer sowie Janin Ullman zu hören sein.

Der Clip verspricht schon mal jede Menge Spaß und Spannung und darum geht’s in dem Film: Die Stimmung auf der Arche war schon mal besser! Nach Wochen auf See wird das Essen knapp und Land ist nicht in Sicht. Eine echte Herausforderung für Dave (dt. Stimme Christian Ulmen) und Kate, die Köche an Bord. Als der Nestrier Finny und seine beste Freundin Leah, ein Grymp, auch noch unbemerkt mit den letzten Vorräten aufs Meer hinaus gefegt werden, scheint das Chaos perfekt!

Wettlauf gegen die Zeit

Doch die beiden Freunde und ein angeschwemmter Passagier – das geschwätzige Quallenmädchen Jelly – retten sich auf ein provisorisches Floß, setzen ihr Segel und folgen der Arche, auch in der Hoffnung auf Land zu stoßen und Futter für die anderen Tiere zu finden. Plötzlich trennt ein heftiger Sturm das Trio. Während Finny unter Wasser eine ganze Nestrier-Kolonie entdeckt, die ihn rettet, werden Leah und Jelly auf eine abgelegene, wunderschöne Insel gespült.

Im Wettlauf mit der Zeit, den Gezeiten und einem rülpsenden Vulkan müssen die Freunde nun wieder zueinanderfinden. Wird es ihnen gelingen, die Kolonie vor der Zerstörung zu retten und einen Friedensvertrag zwischen den hungrigen Tieren auf der Arche und der Kolonie auszuhandeln?

Das ganze Tierreich soll gerettet werden

In der Fortsetzung des international erfolgreichen Animationsfilms „Ooops! Die Arche ist weg…“ erwartet die ungleichen Freunde Finny und Leah also wieder ein spannendes Abenteuer, neue Freunde und zudem die Herausforderung, sich und das gesamte Tierreich auf der Arche zu retten.

Galerie

Diese Stimmen gibt es zu hören

Produziert wurde der Animations-Spaß „Ooops! 2 – Land in Sicht“ erneut von der „Ulysses“ Filmproduktion gemeinsam mit Fabrique d’Images (Luxemburg) und Moetion Films (Irland). Für die Regie zeichnen, wie auch schon beim ersten Teil, Toby Genkel und Sean McCormack verantwortlich.

Dem Nestrier Dave, der die Tiere an Board der Arche kulinarisch versorgt, leiht Schauspieler Christian Ulmen („Jerks“, „Tatort“) erneut seine Stimme. Zudem konnten Moderatorin und Schauspielerin Janin Ullmann („Honig im Kopf“) sowie Star-Koch Tim Mälzer („Kitchen Impossible“) als Synchronsprecher gewonnen werden.

Film kommt im September

Telepool startet das Animationsabenteuer rund um den liebenswerten Finny und seine Freunde ab dem 24. September 2020 in den deutschen Kinos. Ein sensationell lustiger Familienspaß mit alten und neuen Bekannten und einem unschlagbaren Trio, das für jede Menge Witz und Turbulenzen sorgt!