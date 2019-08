Orlando Bloom in „Carnival Row“: Neuer Trailer

Mittwoch, 7. August 2019 22:26 Uhr

Im Amazon-Streifen „Carnival Row“ spielen unter anderem Topstars wie Olrando Bloom (42) oder Cara Delevingne (26) mit. Nun ist der erste Trailer des Amazon-Streifens da.

In „Carnival Row“ nimmt Amazon-Prime seine Zuschauer mit in die Vergangenheit einer viktorianischen Fantasiewelt. Dort leben unter anderem mythologische Kreaturen die aus einem fernen Land vor der Menschheit geflohen sind.

Model Delevingne spielt darin eine Fee. Diese verliebt sich in einen Menschen mit Orlando Bloom in der Hauptrolle. Als Detektiv versucht der Hollywoodstar alias Philo eine Reihe grausamer Morde aufzuklären. Durch seine Affäre mit Fee Vignette begibt sich Detective Rycroft Philostrate aber in ungeahnte Gefahr.

Spannende Einblicke

Der erste Trailer der nun erschienen ist bietet einen ersten Einblick in die atemberaubende Kulisse des Streifens. Zudem gewährt der Teaser Einblicke in spannende Szenen die Lust auf mehr machen. Allerdings nimmt der Vorschau-Clip den wohl spektakulärsten Teil des Streifens schon vorab. Tötet Vignette ihren Lover am Ende etwa mit einem Messer?

Bereits ab dem 30. August läuft der Film exklusiv auf Amazon Prime. Vorerst allerdings nur auf Englisch. Wer den Film auf deutsch sehen möchte muss sich noch bis zum 22. November gedulden.