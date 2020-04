Orlando Bloom: Spielt er Joe Exotic in „Tiger King“-Kinofilm?

Orlando Bloom soll Joe Exotic in ‚Tiger King‘-Film spielen. Seit März läuft die Miniserie ‚Tiger King‘ (auf Deutsch: ‚Großkatzen und ihre Raubtiere‘) auf Netflix und schon jetzt ist sie bei den Zuschauern ein voller Hit. Nun soll auch ein Film von 20th Century Fox in Arbeit sein, der auf der Dokumentation basiert.

Ein Wunschkandidat für den Hauptdarsteller habe man sich auch schon überlegt. So sei die erste Wahl auf den ‚Herr der Ringe‘-Star gefallen, der den exzentrischen Zoobesitzer Joe Schreibvogel alias Joe Exotic verkörpern soll. Ein Insider verriet gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Die Dreharbeiten stehen gerade still, aber die Studios sind auf der Suche nach Projekten, mit denen sie so schnell wie möglich anfangen können und sie sind der Meinung, dass ‚Tiger King‘ die perfekte Geschichte wäre.“

Film könnte dramatischer werden

Der Erfolg der Serie sei beispiellos gewesen, so der Insider weiter. „Sie glauben, dass ein Film sogar noch dramatischer sein könne. Er könnte außerdem etwas Licht in einige Details werfen, die in der Netflix-Serie nicht gezeigt wurden.”

Orlando Bloom sei dabei der perfekte Kandidat, um Joe auf der großen Leinwand darzustellen. „Diskussionen über den Film haben gerade erst begonnen, aber sie finden, dass die Idee Potenzial hat, besonders wenn sie einen großen Star wie Orlando mit ins Boot holen können. Sie sind überzeugt, dass er Joe auf dem Bildschirm zum Leben erwecken kann“, erklärte der Insider. (Bang)