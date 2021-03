Oscar-Nominierungen in den wichtigsten Kategorien

Eine Oscar-Statue vor dem Dolby Theatre in Hollywood.

15.03.2021 19:02 Uhr

Wer macht das Oscar-Rennen? Ende April werden die Statuen vergeben. Ein Überblick über die Nominierungen in den Haupt-Kategorien.

Die Oscar-Nominierungen 2021 in den wichtigsten Sparten:

BESTER FILM

„The Father“ „Judas and the Black Messiah“ „Mank“ „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“ „Nomadland“ „Promising Young Woman“ „Sound of Metal“ „The Trial of the Chicago 7“

BESTE REGIEThomas Vinterberg für „Der Rausch“ David Fincher für „Mank“ Lee Isaac Chung für „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“ Chloé Zhao für „Nomadland“ Emerald Fennell für „Promising Young Woman“

BESTE HAUPTDARSTELLERINViola Davis für „Ma Rainey’s Black Bottom“ Andra Day für „The United States vs. Billie Holiday“ Vanessa Kirby für „Pieces of a Woman“ Frances McDormand für „Nomadland“ Carey Mulligan für „Promising Young Woman“

BESTER HAUPTDARSTELLER

Riz Ahmed für „Sound of Metal“ Chadwick Boseman für „Ma Rainey’s Black Bottom“ Anthony Hopkins für „The Father“ Gary Oldman für „Mank“ Steven Yeun für „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“

BESTE NEBENDARSTELLERIN

Maria Bakalova für „Borat Anschluss Moviefilm“ Glenn Close für „Hillbilly Elegy“ Olivia Colman für „The Father“ Amanda Seyfried für „Mank“ Yuh-Jung Youn für „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“

BESTER NEBENDARSTELLER

Sacha Baron Cohen für „The Trial of the Chicago 7“ Daniel Kaluuya für „Judas and the Black Messiah“ Leslie Odom Jr. für „One Night in Miami“ Paul Raci für „Sound of Metal“Lakeith Stanfield für „Judas and the Black Messiah“

BESTER INTERNATIONALER SPIELFILM (Auslands-Oscar)

„Der Rausch“ (Dänemark)„Better Days“ (Hongkong)„Kollektiv – Korruption tötet“ (Rumänien)„The Man Who Sold His Skin“ (Tunesien)„Quo Vadis, Aida?“ (Bosnien-Herzegowina)