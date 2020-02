Oscars 2020: Die „Parasite“-Sensation – und ein Joaquin Phoenix unter Tränen

Eine Sensation bei den Oscars: Die südkoreanische Satire „Parasite“ gewinnt als erste nicht-englischsprachige Produktion den Preis für den besten Film. Bei den Schauspieler-Preisen triumphieren große Stars.

Die südkoreanische Satire „Parasite“ hat den Oscar für den besten Film gewonnen. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass eine nicht-englischsprachige Produktion in der Königskategorie triumphierte. Regisseur und Produzent Bong Joon Ho erhielt zudem den Regie- und Original-Drehbuch-Oscar sowie den Preis für den besten internationalen Film. Das Werk war mit vier Auszeichnungen der Gewinner des Abends.

Als beste Hauptdarstellerin wurde in der Nacht zu Montag in Hollywood Renée Zellweger für „Judy“ ausgezeichnet; in dem biografischen Film spielt sie die Sängerin Judy Garland. Ihren Goldjungen widmete sie dann auch der mit 47 Jahren verstorbenen Garland, Mutter von Hollywoodstar Liza Minnelli.

Sichtlich gerührt dankte Renée Zellweger vielen Wegbegleitern, darunter auch Regielegende Martin Scorsese.

Weiter sagte die „Bridget Jones“-Dsrstellerin: „Im vergangenen Jahr wurden viel darüber geredet, dass Judy über Generationen und Geschlechtergrenzen hinweg gefeiert wurde. Eine wirklich coole Erinnerung daran, dass unsere Helden uns über Generationen und Kulturen hinweg vereinen. Wenn wir auf unsere Helden schauen, sind wir uns einig, und das ist wichtig. (…) Wenn wir unsere Helden feiern, werden wir daran erinnert, wer wir als ein Volk vereint sind.“

Erinnerung an River Phoenix

Bester Hauptdarsteller wurde Joaquin Phoenix für seine Rolle des späteren Batman-Gegenspielers „Joker“; das Drama wurde außerdem für die beste Filmmusik ausgezeichnet. In einer umfassenden, dreiminütigen Dankesrede äußerte sich Phoenix u.a. über den Kampf für Gleichberechtigung, gegen Rassismus, Homophobie, für Gendergerechtigkeit, Tierrechte und auch Rechte der indigenen Bevölkerungsgruppen. Am Ende zitierte er unter Tränen seinen 1993 im Alter von 23 Jahren verstorbenen Bruder River Phoenix. „Als er 17 war, schrieb mein Bruder diesen Songtext. Er sagte: ‚Komm mit Liebe zu Hilfe geeilt und dir werde Frieden folgen.'“

Drei Oscars gingen an das Kriegsdrama „1917“: Das Werk des Briten Sam Mendes wurde für Tonmischung und beste Spezialeffekte ausgezeichnet; Roger Deakins für die beste Kamera.

Brad Pitt und Laura Dern gewannen Oscars als beste Nebendarsteller. Pitt wurde für seine Rolle in dem Quentin-Tarantino-Film „Once Upon a Time in Hollywood“ ausgezeichnet, Dern für „Marriage Story des Regisseurs Noah Baumbach. Es waren die ersten Schauspiel-Oscars für Pitt und Dern.

Brad Pitt denkt an seine Kinder

Brad Pitt rührte bei seiner Dankesrede, denn er widmete seinen ersten Schauspiel-Oscar seinen Kindern: „Ihr macht alles bunt, was ich tue“. Auch bei Quentin Tarantino und Co-Star Leonardo DiCaprio bedankte er sich: „Leo, ich schwimme gerne jederzeit auf deiner Erfolgswelle mit. Die Aussicht ist fantastisch.“

Sänger Elton John und sein Liedtexter Bernie Taupin erhielten den Oscar für den besten Filmsong: „(I’m Gonna) Love Me Again“ aus dem Biopic „Rocketman“. Der von Michelle und Barack Obama unterstützte Film „American Factory“ gewann einen Oscar in der Kategorie Dokumentation. Die Netflix-Produktion von Steven Bognar und Julia Reichert erzählt von den Menschen in einer Fabrik im US-Bundesstaat Ohio. Damit ging die einzige deutsche Hoffnung – die Dokumentation „The Cave“ über ein unterirdisches Krankenhaus in Syrien – leer aus. (dpa/KT)

