Palina Rojinski in „Get Lucky – Sex verändert alles“: Der erste Trailer

Samstag, 3. August 2019 22:50 Uhr

Mit der Teenie-Komödie „Get Lucky – Sex verändert alles“ wird der Spätsommer dieses Jahr wieder heiß! Darin geht es um die abgedrehte Geschichte um eine Gruppe Jugendlicher, die ihre Ferien am Meer verbringen und die erste Liebe mit allem Drum und Dran – Glück, Schmetterlingen, aber auch Pleiten, Pech und Pannen.

Sechs Teenager erleben turbulente Ferien am Meer mit viel Sonne und Strand. Untergebracht sind sie bei Ellen, der Tante von zwei Teenagern. Die wird gespielt von der ProSieben-Geheimwaffe Palina Rojinski.

Im Laufe des Sommers ist dann nicht nur die coole Tante gefragt, als Sexualberaterin antwortet sie auch mal auf Fragen, die ein Jugendlicher seinen Eltern wohl eher nicht stellen würde. Einige von ihnen erleben in diesem Sommer ihre erste Liebe, den ersten Sex und was dabei so alles schief laufen kann …

„Get Lucky“ ist eine Teenie-Sommer-Komödie von Ziska Riemann („Lollipop Monster“) mit den Newcomern Bjarne Meisel, Emma-Katharina Suthe, Lilly Terzic, Benny Opoku-Arthur, Luissa Cara Hansen, Jascha Baum und Moritz Jahn in den Hauptrollen sowie eben die grandiose Palina Rojinski („Willkommen bei den Hartmanns“) als Ellen. Jetzt gibt’s den ersten Trailer!

Kinostart ist am 26. September 2019.