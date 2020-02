„Parasite“ räumt mit Oscars ab – auch in der Königskategorie „Bester Film“

Das neue Werk von Regisseur Bong Joon Ho hatte bereits einen Golden Globe sowie die Goldene Palme beim Filmfestival in Cannes gewonnen. Nun waren die Oscars dran! Und es wurde eine Jubelshow für Südkorea!

Der südkoreanische Film „Parasite“ hat den Auslands-Oscar bekommen. Es ist der erste Oscar für Südkorea in der Kategorie Internationaler Film, die erstmals unter diesem Namen firmiert. Bislang hatte diese Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ geheißen.

Bong Joon Ho hat mit seinem Film zudem bei der 92. Verleihung der AcademyAwards auch den Oscar für die beste Regie gewonnen. Zuvor gab’s für den 50-Jährigen außerdem den Oscar für das beste Original-Drehbuch. Und zum Schluß noch den Oscar in der Königskategorie als „Bester Film“! Das gab’s noch nie: Bislang hat nämlich noch nie ein nicht-englischsprachiger Film den Oscar als bester Film gewonnen.

„Parasite“ ist ein sozialkritisches Thriller-Drama um eine arme Familie, die sich im Haus einer reichen Familie einnistet. Die Mischung aus Komödie, Horror und Gesellschaftskritik war schon auf dem Filmfestival in Cannes als Gewinner der Goldenen Palme eine Sensation. Der Film war sechs Mal nominiert. (dpa/KT)

Die Gewinner (wichtigste Kategorien)

Bester Film

„Parasite“

Beste Hauptdarstellerin

Renée Zellweger „Judy“

Bester Hauptdarsteller

Joaquin Phoenix in „Joker“

Bester Nebendarsteller

Brad Pitt in „Once Upon A Time in Hollywood“

Beste Nebendarstellerin

Laura Dern in Marriage Story“

Beste Regie

Bong Joon Ho für „Parasite“

Bester Song

Elton John und Bernie Taupin „(I’m Gonna) Love Me Again“ in „Rocketman“

Beste Filmmusik

„Joker“ – Hildur Guðnadóttir

Bester Auslands-Film

„Parasite“ (Südkorea)

Bestes Make-up und Beste Frisuren

„Bombshell“

Beste visuelle Effekte

„1917“

Bester Schnitt

„Le Mans 66: Gegen jede Chance“ – Andrew Buckland und Michael McCusker

Beste Kamera

Roger Deakins „1917“

Bester Ton

„1917“

Bester Dokumentarfilm

„American Factory“

Bestes Kostümdesign

„Little Women“ – Jacqueline Durran

Bestes Szenenbild

„Once Upon a Time in Hollywood“

Bestes adaptiertes Drehbuch

„Jojo Rabbit“ – Taika Waititi

Bestes Originaldrehbuch

„Parasite“ – Bong Joon Ho und Jin Won Han

Bester animierter Spielfilm

„Toy Story 4“