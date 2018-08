Paul Walker: Brüder wollen bei „Fast & Furious“ mitmachen

Samstag, 18. August 2018 20:48 Uhr

Paul Walkers Brüder haben Interesse daran bekundet, seinen Filmcharakter „Brian O’Conner“ wieder in die „Fast & Furious“-Reihe aufnehmen zu lassen. Paul starb auf tragische Weise im Jahr 2013, während er den siebten „Fast & Furious“-Film drehte, was dazu führte, dass seine Figur „Brian“ aus der Handlung herausgeschrieben wurde. In der „Fast & Furious“-Welt lebt „Brian“ immer noch – hat sich jedoch einfach zurückgezogen, um bei seiner Familie zu sein.

Die Brüder des jung verstorbenen Schauspielers, Caleb und Cody, möchten nun, dass einer der kommenden Teile von „Fast & Furious“ mit Szenen ihres Bruders fertiggestellt wird.

Durch die Wunder der Technik könnte Paul mit ihrer Hilfe zumindest auf der Leinwand wieder zum Leben erweckt werden. Und auch Caleb und Cody selbst würden sich Leinwandpräsenz wünschen.

„Silvolle“ Leinwandrückkehr gewünscht

In einem Interview mit der „AP“ schließen Pauls Brüder nicht aus, dass „Brian“ noch einmal auf der Leinwand erscheinen könnte. „Ich hoffe einfach, dass wir – ich weiß nicht – eine kleine Cameo-Rolle in dem Film haben und Paul zurückholen können. Und dass ich dabei helfen kann, das zu schaffen“, so Pauls Bruder Caleb. Er fügte hinzu, dass dies sein großer Traum sei, und es hoffentlich in einem der nächsten „Fast & Furious“-Filme umsetzbar wäre. Cody ergänzte: „Ich denke, es könnte einen Weg geben, das zu tun. Aber es müsste gut durchdacht und stilvoll sein. Es müsste auf jeden Fall stilvoll sein.“

Die neunte Fortsetzung der „Fast & Furious-Reihe“ ist für 2020 geplant. Bis dahin wird es ein Spin-off mit Dwayne Johnsons populärem Charakter „Hobbs“ geben.

„Fast and Furious 9“ soll am 10. April 2020 in die Kinos kommen, während „Hobbs und Shaw“ am 2. August 2019 in den US-Kinos an den Start gehen soll. Termine für Deutschland folgen. (CI)