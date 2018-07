Peter Dinklage und was er jetzt mit Rumpelstilzchen am Hut hat

Samstag, 28. Juli 2018 16:22 Uhr

Der nur 1,35m kleine Peter Dinklage wird in Sonys ‘Rumpelstilzchen‘ mitspielen. Der ‘Game of Thrones‘-Darsteller unterzeichnete für die Titelrolle in der Märchenverfilmung, wie ‘Variety‘ berichtete. Die Handlung basiert auf der Geschichte der Gebrüder Grimm. Darin geht es um ein Mädchen, dessen Vater dem König verspricht, dass seine Tochter Stroh zu Gold spinnen kann.

Als die junge Frau jedoch ihr Talent unter Beweis stellen soll, verzweifelt diese und geht in ihrer Not einen Deal mit dem Rumpelstilzchen ein, welchen sie sobald bereut. Für das Drehbuch ist Patrick Ness verantwortlich. Karen Rosenfelt, Matt Smith, David Alpert und Josh Weinstock treten als Produzenten auf. Ebenso werden Dinklage und David Ginsberg unter ihrer Firma Estuary Films mitproduzieren.

Der Schauspieler wird derweil in dem Science-Fiction-Film ‘I Think We’re Alone Now‘ sowie in der letzten Staffel von ‘Game of Thrones‘ zu sehen sein. In der HBO-Serie spielt der 49-Jährige die Rolle des Tyrion Lannister.

Abschied war bittersüß

Obwohl er den Abschied aus der Serie als „bittersüß“ empfunden habe, ist er überzeugt, dass es besser sei, auszusteigen, solange es gut läuft. „Es ist die letzte Staffel, es dauert daher sehr lange. […] Das ist immer mit Herzschmerz verbunden, vor allem wenn man mehr als einen Monat mit Leuten verbringt. Aber ja, es wird Zeit. […] Ich glaube, wenn es noch ein bisschen länger gegangen wäre… Es ist die perfekte Zeit, aufzuhören. Manche Serien laufen zu lange. Der Ausstieg ist nicht immer einfach.“, so der Star gegenüber ‘Variety‘.