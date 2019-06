Peter Lindbergh: Der Erfinder der Supermodels jetzt im Kino

Sonntag, 2. Juni 2019 15:20 Uhr

Zuletzt hatte Starfotograf Peter Lindbergh mit einer unprätentiösen Fotostrecke von Helene Fischer in der Fashionbibel ‚Vogue‘ für Aufsehen gesorgt. Nun gibt’s eine Doku über den Starfotograf der 90er in den Kinos: „Peter Lindbergh – Women’s Stories“. Wir haben sie gesehen.

Peter Lindbergh gehört unbestritten zu den bekanntesten Fotografen des letzten Jahrhunderts. Der Dokumentarfilmer Jean-Michel Vecchiet hat sich mit Verve in die Lebensgeschichte des umtriebigen Künstlers geworfen und mit „Peter Lindbergh – Women´s Stories“ eine Mischung von Portrait, Werkschau und Geschichtsdokumentation erstellt.

Lindbergh hat die Supermodels erschaffen

Vor Lindbergh waren Models mehr oder weniger gesichtslose Frauen. Hauptsache die Maße stimmen, auf Persönlichkeit oder Typ kam es in der Modewelt nicht an. Lächeln, adrett drehen, einmal Laufsteg hoch, runter , fertig.

Das in aller Kürze, um zu erinnern, was die enorme Leistung von Lindbergh war und ist.

Er holte die Models raus aus den 0815-Posen, setzte deren Persönlichkeit in den Vordergrund und nicht das, was sie anzuziehen hatten, und Frauen wie Naomi Campbell, Cindy Crawford oder Linda Evangelista wurden Supermodels.

Überbordendes Temperament

Vecciet zeigt Lindberghs Lust am Fotografieren, wie er z. B. mitten in NYC Fotostrecken erstellt, ohne irgendwas abzusperren oder bei anderer Gelegenheit nicht die Nerven verliert, weil Naomi Campbell partout nicht in einen Pool steigen will, weil sie nicht schwimmen kann. Der Pool ist hüfthoch mit Wasser gefüllt, aber das Gezeter ist unglaublich. Peter Lindbergh schafft es nicht nur, die Diva ins Wasser zu bekommen, er schießt auch noch wunderbare Portraits. Sieht man diese später losgelöst von dem Theater am Beckenrand, ist klar, warum es den Aufwand wert war.

Was prägend fürs Leben war

Ex-Frauen und enge Familienmitglieder berichten über das, was Lindbergh, 1944 geboren als Peter Brodbeck in Polen, ausmacht. Der 2. Weltkrieg, Flucht, Angst und Mangel waren die Startbedingungen ins Leben. Wahrscheinlich ist dieses Konglomerat auch der Quell und Motor der Schaffenskraft des Berserkers Lindbergh.

Fazit: „Peter Lindbergh – Womens Stories“ ist eine bunte Mischung aus Biografie, Darstellung über die Produktionsweise von Fotostrecken und Interviews von Familie und Freunden. Aber: Die Doku ist eindeutig was für Fotografie-Fans. (Kimotante Kathrin).