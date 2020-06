Peter Sarsgaard steht auf Robert Pattinson als Batman: „Er sieht großartig aus“

Peter Sarsgaard zeigt sich von Robert Pattinsons Darstellung des Batman beeindruckt. Der Schauspieler spielt in Matt Reeves' kommendem Film "The Batman" Gil Colson, einen Bezirksstaatsanwalt in Gotham City.

Nun verriet der 49-Jährige gegenüber dem „Hollywood Reporter“, dass er von Pattinsons Arbeit am Set begeistert war. „Er sieht großartig aus“, so Sarsgaard. „Seine Arbeit war wirklich cool. Ich stehe wirklich auf diesen Batman und kann es kaum erwarten, ihn [auf der Leinwand] zu sehen. Ich denke, er ist ein sehr interessanter Schauspieler.“

„Gott, ich hoffe nur, dass wir bald zurückkehren“

Und weiter: „Ich mochte diesen [Film], den er gerade gemacht hat… diese Komödie mit Willem Dafoe: ‚The Lighthouse‚.“ Die Produktion von „The Batman“ musste in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen werden und Sarsgaard kann es kaum erwarten, zur Arbeit zurückzukehren.

Der Ehemann von Maggie Gyllenhaal berichtete: „Gott, ich hoffe nur, dass wir bald zurückkehren und die Dreharbeiten beenden können. Es ist so viel schwieriger bei einem großen Film – wieder anzufangen und ihn fertigzustellen. Da sind hunderte Menschen jederzeit am Set. Es ist einfach so schwierig, zu verstehen, wie wir das machen, deshalb will ich einfach wieder anfangen.“

Sarsgaard ist offensichtlich heiß darauf, ans Set zurückzukehren. Bei Robert Pattinson scheint das nicht der Fall zu sein. Der 34-Jährige hatte vor kurzem zugegeben, froh über die Zwangspause zu sein, da er nach der Beendigung der Dreharbeiten an Christopher Nolans „The Tenet“ quasi ohne Unterbrechung in das Kostüm des dunklen Ritters Batman geschlüpft war.

Dem Magazin „Total Film“ sagte er: „Ein bisschen freie Zeit zu haben, ist nicht die schlechteste Sache auf der Welt. Hoffentlich finden wir uns dennoch eher früher als später wieder in einer besseren Lage wieder.“ (Bang)