„Playmobil: Der Film“ – diese Synchron-Stimmen feierten die Premiere

Montag, 5. August 2019 18:20 Uhr

Große Stars, fantastische Stimmung und jede Menge buntes Treiben – im Münchner Mathäser-Kino wurde das Animations-Highlight ‚Playmobil: Der Film‚ am gestrigen Sonntag bei seiner Deutschlandpremiere begeistert gefeiert.

Zusammen mit den hochkarätigen deutschen Synchronstimmen, Schauspieler Christian Ulmen, Sänger Michael Patrick Kelly, Ex-Ski-Star Felix Neureuther, Sängerin Beatrice Egli, Ex-Boxerin Regina Halmich und Comedian Ralf Schmitz freute sich der legendäre Regisseur Lino DiSalvo über den Jubel von Groß und Klein im Premierenpublikum.

Auch Matthias Schweighöfer, der aufgrund seiner aktuellen Dreharbeiten zur Zombiekomdie „Army of the Dead“ nicht vor Ort sein konnte, schickte seine Grüße per Videobotschaft.

Schon vorab am Roten Teppich zeigten sich die Stars bestens aufgelegt und für unzählige Selfies ebenso bereit wie für die Foto- und Interviewwünsche der Presse.

Comedyspaß für die ganze Familie

„Playmobil: Der Film“ nimmt die Zuschauer mit auf ein episches Comedy-Abenteuer in das grenzenlose, fantasievolle Playmobil-Universum – im ersten Spielfilm, der von der beliebten und preisgekrönten Marke inspiriert wurde.

Der Animations-Spaß vereint witzige und liebenswerte Charaktere, packende Abenteuer und atemberaubende Landschaften in einer einzigartigen und originellen Geschichte.

Regie führt Disney-Veteran Lino DiSalvo, der 17 Jahre lang bei den Walt Disney Animation Studios tätig war, zuletzt als Head of Animation beim Welterfolg „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“.

Der Film startet am 29. August 2019 bundesweit in den deutschen Kinos.