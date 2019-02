Porträt und Verlosung: Taylor Schilling im Thriller „The Prodigy“

Donnerstag, 7. Februar 2019 23:05 Uhr

Seit heute ist ‚The Prodigy‘ in den deutschen Kinos. Der Gänsehaut erzeugende Horror-Thriller über die Beziehung zwischen Mutter und Sohn ist in den Hauptrollen grandios mit Taylor Schilling („Orange is the New Black“) und der talentierten Neuentdeckung Jackson Robert Scott („Es“) besetzt. Am Ende des Artikels verlosen wir Kinotickets!

In ihrem lang erwarteten Streifzug ins Horror-Thriller-Genre spielt Taylor Schilling von „Orange is the New Black“ eine Mutter namens Sarah. Das beunruhigende Verhalten ihres jungen Sohnes Miles deutet darauf hin, dass eine böse, womöglich übernatürliche Kraft von ihm Besitz ergriffen hat. Sarah muss sich entscheiden zwischen ihrem Mutterinstinkt, Miles zu lieben und zu schützen und dem verzweifelten Verlangen herauszufinden, was – oder wer – dafür verantwortlich ist.

Sie wird gezwungen, in der Vergangenheit nach Antworten zu suchen und nimmt das Publikum mit auf einen wilden Ritt, bei dem die Grenze zwischen Wahrnehmung und Realität erschreckend unklar wird…

Ausnahmeschauspielerin Taylor Schilling

Nichts ist größer und stärker als die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Doch was, wenn der eigene Sohn sich plötzlich anders verhält? Er gewalttätig wird und rebelliert, sodass selbst die Mutter beginnt, Angst vor ihrem Sprössling zu haben? Diese komplizierten Fragen nimmt sich der nervenaufreibende Horror-Thriller ‚The Prodigy‘ an. Die preisgekrönte Darstellerin Taylor Schilling stellt sich der Herausforderung, die Mutterrolle in all ihrer Komplexität zu verkörpern und meistert diese auf ganzer Linie.

Die Anfänge

Taylor Schilling wurde am 27. Juli 1984 in Boston, Massachusetts geboren. Nach der Trennung ihrer Eltern wuchs sie mit ihrem jüngeren Bruder Sam in einer Kleinstadt nahe Boston auf und besuchte die Wayland High School. In der Schule machte sie auch ihre erste Schauspielerfahrung mit einer Rolle in dem Schulmusical „Anatevka“.

Begeistert von der Schauspielerei bewarb sich Schilling nach ihrem High School Abschluss 2002 an der Fordham University in New York City für das Schauspielprogramm und wurde angenommen. Weitere berühmte Absolventen des Colleges waren u.a. der zweifache Oscar -Preisträger Denzel Washington, Amanda Seyfried und Patricia Clarkson. Vier Jahre später verließ sie die Fordham University mit einem Bachelor-Abschluss in Schauspielkunst im Gepäck. Doch dies war noch nicht genug für Taylor Schilling, sie wollte weiter lernen und noch besser werden. Kurzerhand begann sie das Graduate Acting Program an der renommierten New York University.

Erste Rollen und Aufstieg zum TV-Star

Während ihrer Zeit an der New York University ergatterte Schilling ihre erste Hauptrolle in einer TV-Serie. Für die Krankenhausserie „Mercy“ stand sie 2009 als Veronica Callahan vor der Kamera und brach dafür ihr Studium ab.

Es folgte 2011 eine erste Kinohauptrolle in „Die Atlas Trilogie – Wer ist John Galt“. Kurz darauf übernahm Schilling dann die weibliche Hauptrolle an der Seite von Zac Efron in der Nicolas Sparks-Verfilmung „The Lucky One – Für immer der Deine“. Im gleichen Jahr folgte noch ein ganz besonderes Highlight in ihrer bisherigen Karriere: Neben Ben Affleck spielte sie im Thriller „Argo“, der 2013 mit dem Oscar® als „Bester Film“ ausgezeichnet wurde.

Foto: Joe AlvarezMit der Rolle der Piper Chapman in der Netflix-Serie „Orange Is the New Black“ wurde die schöne Blondine 2013 endgültig zum Weltstar. Seitdem räumt sie regelmäßig Preise ab und wurde mehrfach für einen Golden Globe und Emmy nominiert. Taylor Schilling heute Schillings breit gefächerter Lebenslauf enthält noch etliche weitere herausragende Einträge, unter anderem „The Overnight“ (2015), welcher auf dem renommierten Sundance Film Festival debütierte und zum Kritikerliebling avancierte. Mit „A Month in the Country“ wand sich Schilling zudem der Theaterbühne zu und spielte an der Seite von Peter Dinklage.



