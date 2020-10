09.10.2020 23:11 Uhr

Preview „Blumehouses Der Hexenclub“: Der erste Trailer ist da

"Der Hexenclub" ist ein Horrorfilm aus dem Jahre 1996, der von den Hexenkünsten von vier Teenagern handelt. Jetzt gibt's ein Remake, dass der Neuzeot angepasst ist. In den USA kommt das erst gar nicht in die Kinos, sondern landet direkt im Netz.

Der Film u.a. mit Neve Campbell, Christine Taylor und Rachel True löste vor 24 Jahren in Hollywood eine regelrechten Hexenfilm-Schwemme aus. Obwohl er beim Kinostart nicht der Überflieger war, sich aber nach und nach zum Geheimtipp mauserte.

Darum geht’s in „Der Hexenclub“

In der Blumhouse-Fortsetzung des Kult-Hits „Der Hexenclub“ testen vier Teenager-Hexen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, ihre neu entdeckten Kräfte in ihrem kleinen Hexenzirkel – und handeln sich damit eine Menge Ärger ein. Hier ist der erste deutsche Trailer!

Das Drehbuch stammt von Zoe Lister-Jones, die ebenfalls die Regie übernahm. Die Hauptdarsteller/innen sind Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna, Nicholas Galitzine, sowie die Stars Michelle Monaghan ( u.a. „Mission: Impossible – Fallout“) und David Duchovny („Akte X“). Die renommierte Hollywood-Horrorfilm-Schmiede Blumhouse und Red Wagon Entertainment u.a. „Jarhead“ und die „Divergent“-Filme) fungieren als Produzenten.

Deutscher Kinostart ist am 29. Oktober 2020.

Blumhouse Productions: Die 15 bekanntesten Horrorfilme

2007: Paranormal Activity

2010: Insidious

2012: Sinister

2013: The Purge – Die Säuberung

2014: Whiplash

2014: Unknown User

2014: Ouija – Spiel nicht mit dem Teufel

2015: Martyrs

2015: The Boy Next Door

2016: Split

2016: Das Belko Experiment

2017: Get Out

2018: Blumhouse präsentiert: Wahrheit oder Pflicht

2018: Halloween

2019: Happy Deathday 2U